Son Mühür- Basketbol sporunun vitrini olan NBA'de heyecan altı maçla devam etti. Bu sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırada kendine yer bulan Los Angeles Lakers yıldız oyuncusu Luka Doncic'den yoksun oynadığı karşılaşmada güçlü Toronto Raptors engelini son saniye üçlüğüyle geçmeyi başardı.

Lakers'da bu sezonun öne gelen isimleri arasında yer alan Austin Reaves 44 sayı, 5 ribaund ve 10 asistle maçın oyuncusu olmayı başardı.



LeBron James 8 sayı, 6 ribaund, 11 asist, Denadre Ayton 17 sayı, 8 ribaundluk performans sergiledi.

Ev sahibi Toronto'da Brandon Ingram 20 sayı, 7 ribaund ve 7 asistlik performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.



Adem Bona'dan 2 sayı, 2 ribaund...



NBA'de Türkiye'nin temsilcilerinden Adem Bona'nın forma giydiği 76ers evinde ağırladığı Golden State Warrıors'u 99-98'lik skorla geçmeyi başardı.

6 dakika sahne alan Adem Bona karşılaşmayı 2 sayı ve 2 ribaundla tamamladı.

Sakatlık raporuna rağmen oynaması nedeniyle geçtiğimiz hafta NBA yönetiminin 100 bin dolar ceza verdiği Joel Embiid karşılaşmada 12 sayı, 6 ribaund, 3 asist, bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Tyrese Maxey 35 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik performans sergiledi.

NBA'de gecenin sonuçları...



Pelicans- Timberwolves: 116-125

Nets- Jazz: 110-123

76ers- Warrıors: 99-98

Raptors- Lakers: 120-123

Wızards- Celtics: 101-146

Maweriks- Heat: 118-108