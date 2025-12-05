Son Mühür - Fenerbahçe’de kaleci sıralaması sezon ilerledikçe bambaşka bir şekil aldı. Sezon başında üçüncü kaleci olarak kadroya katılan Tarık Çetin’in sergilediği etkili performans, tüm planları yeniden belirledi. Genç kaleci, kısa sürede ortaya koyduğu güven veren oyunuyla teknik ekibin tercihlerini doğrudan etkiledi.

Ederson’un yedeği olarak istikrarlı bir performans ortaya koyan Tarık, formu giderek düşen İrfan Can Eğribayat’ın geri planda kalmasına yol açtı. Dominik Livakovic’in ardından kaleyi devralmasına rağmen çıkışı sürdüremeyen İrfan Can, son haftalarda takım içinde en çok eleştirilen isimlerden biri hâline geldi. Fenerbahçe yönetimi, etkili performansıyla öne çıkan Tarık Çetin’le yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanırken, 25 yaşındaki İrfan Can Eğribayat için ayrılık planlarının netleşmeye başladığı belirtiliyor.