Galatasaray, yeni sezon planlamasında hücum hattına üst düzey bir yıldız eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman oldu.

Nijeryalı golcünün hem hızı hem de bitiriciliğiyle ön plana çıkması, Galatasaray’ın hücum stratejisine tam uyum sağlayabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

Lookman ile teknik heyet arasında anlaşmazlık iddiası

Fichajes’in haberine göre, 28 yaşındaki yıldız oyuncu Atalanta teknik ekibiyle bazı konularda anlaşmazlık yaşıyor.

Bu durumun Lookman’ın Bergamo’dan ayrılmaya sıcak bakmasına neden olduğu belirtiliyor. Gelişme, transfer için fırsat kollayan Galatasaray’ın elini güçlendirmiş durumda.

Galatasaray yarışta öne çıktı

Ademola Lookman, son dönemlerde Avrupa’nın birçok takımı tarafından takip edilen bir yıldız olsa da, iddialara göre transfer yarışında en ciddi girişim Galatasaray’dan geldi.

Lookman’ın ayrılığa onay vermesi halinde Galatasaray’ın masadaki en güçlü aday olduğu ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılılardan 50 milyon Euro’luk dev teklif

Galatasaray yönetimi, transfer için kesenin ağzını açmış durumda. Habere göre kulüp:

Atalanta’ya 50 milyon Euro’ya yakın bir bonservis,

Lookman’a ise yıllık 6 milyon Euro maaş

teklif etti.

Bu rakamlar, kulübün Lookman’ı kadrosuna katmak için ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.

Lookman’ın performansı transferi cazip kılıyor

Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla büyük dikkat çekti.

Toplam 20 gol atan Lookman, Atalanta’nın hücum hattında kritik bir rol üstlendi. Bu istikrarlı grafiği, Galatasaray’ın onu “stratejik bir yatırım” olarak değerlendirmesine yol açtı.

Hücum hattına seviye atlatacak bir hamle

Transferin gerçekleşmesi halinde Lookman, Galatasaray’ın hücum gücünü bir üst seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Hızı, bire birde etkili olması ve skor katkısı, Okan Buruk’un oyun planında önemli fark yaratabilir.