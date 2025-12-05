Son Mühür - Futbolda bahis skandalıyla başlayan süreç, ikinci dalga operasyonla yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, futboldaki şike iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bahis ve maç sonuçlarına müdahale edildiği iddiasıyla, birçok profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Özellikle alt lig oyuncularını hedef alan bu operasyon spor dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Soruşturmanın her geçen gün genişlediği, dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli ilişkilere dair pek çok bulgunun incelendiği belirtildi. İddiaların, 2023-2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir karşılaşmadaki bahis şüphelerine dayandığı ifade ediliyor.