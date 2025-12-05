Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili kararını duyurdu. Kurul, Mert Hakan Yandaş’ın rakip takım görevlilerine yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle 3 maç ceza verilmesine hükmetti.

Ceza, oyuncunun gelecek resmi maçlarda forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

120 bin TL para cezası da uygulanacak

PFDK, saha içi disiplin ihlallerinin önüne geçmek amacıyla para cezası yaptırımını da devreye aldı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 120.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Böylece Mert Hakan, hem maç men cezası hem de para cezası ile disiplin yönergesine göre en üst sınırdan yaptırım almış oldu.

Derbinin tansiyonu sahaya ve raporlara yansıdı

Galatasaray–Fenerbahçe derbisi, sezonun en gergin karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Maç sonrası yaşanan tartışmalar ve sözlü gerginlikler, hakem raporları ve temsilci notlarına detaylı şekilde yansıdı.

PFDK’nın kararının da bu raporlar doğrultusunda şekillendiği öğrenildi.