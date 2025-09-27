Fenerbahçe’de son haftalarda Süper Lig ve Avrupa maçlarında alınan sonuçlar taraftarları endişelendiriyor. Takım, Jose Mourinho’nun ayrılığından sonra Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı dört lig maçında yalnızca bir galibiyet aldı. Hal böyle olunca sarı lacivertli camia yeni teknik direktör arayışıyla çalkalandı; ismi en çok öne çıkan isim ise eski Fenerbahçeli kaptan ve Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye geçeceği iddiaları kısa sürede sosyal medyada yaygınlaşırken, konuyla ilgili en net açıklama Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin’den geldi. Perçin, Belözoğlu’nun başka bir takıma gitmeyeceğini belirtti. "Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz, öyle bir şey de yok. Antalyaspor'u eski oynadığı kulüpler kadar seviyor,’’ şeklinde konuşan Perçin, bu iddiaları kesin olarak reddetti ve kulüpteki aidiyet duygusunun çok yüksek olduğunu vurguladı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Belözoğlu’nun kısa vadede Fenerbahçe’ye transfer olup olmayacağı gündemden düştü.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğunun kaderi

Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceği ise 28 Eylül Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçıyla yakından bağlantılı. Eğer Fenerbahçe bu maçta puan kaybederse, Tedesco’nun görevine son verilmesi gündeme gelebilir. Taraftarlar, yönetimin olası değişiklik için önümüzdeki günleri yakından takip ediyor. Sadettin Saran’ın yeni başkan olarak ilk lig maçı olacak bu karşılaşma, hem teknik direktörün hem de kulüp yönetiminin kaderi açısından kritik önem taşıyor.

Emre Belözoğlu, geçmişte Fenerbahçe’de hem kaptan hem de teknik direktör olarak görev yaptı ve her fırsatta sarı lacivertli kulübe olan bağlılığını dile getirdi. Ancak mevcut durumda Antalyaspor ile olan sözleşmesi ve kulübünün açık tavrı nedeniyle, yakın zamanda Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olması beklenmiyor. Yine de uzun vadede camianın ve taraftarların desteğiyle bir gün bu görevi üstlenme ihtimali kulislerde yankı bulmaya devam ediyor.Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi’ne istediği gibi başlayamadı. Mourinho sonrası göreve gelen Domenico Tedesco bugüne kadar aldığı skorlarla camiayı tatmin etmedi. Son 4 maçta sadece bir galibiyet alınırken, taraftarlar arasında yeni teknik direktör arayışları yeniden konuşulmaya başlandı. İddialarda en çok adı geçen isim ise Fenerbahçe’nin eski kaptanı ve şu anda Antalyaspor’u çalıştıran Emre Belözoğlu.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin’in net açıklaması

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’yle yeniden buluşacağına dair söylentilere Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin’den net bir yanıt geldi. Rıza Perçin yaptığı son açıklamada, “Emre Belözoğlu’nun başka bir takıma gideceğini düşünmüyoruz. Aidiyet duygusu çok yüksek, Antalyaspor’un başında kalacak,” dedi. Bu ifadeler, Belözoğlu’nun en azından yakın dönemde Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak geçmesinin önünde kesin bir engel oluşturuyor. Kulüp yönetimi ve şehir dinamikleriyle olan uyumu, kulüpte kalma ihtimalini artırdı.

Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliği olasılığı

Fenerbahçe 28 Eylül Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek. Bu karşılaşma, Domenico Tedesco’nun görevinde kalıp kalmayacağını belirleyecek ‘kader maçı’ olarak nitelendiriliyor. Tedesco’nun kayıp puan durumunda gönderilmesi camiada yüksek olasılık olarak görülüyor. Emre Belözoğlu ise, ciddi lobi ve taraftar desteğine rağmen, Antalyaspor’dan ayrılıp Fenerbahçe’ye geçmesi halinde en erken söylentiler arasında yer alacak isimlerden biri olarak kalmaya devam ediyor. Özetle, kısa vadede Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe teknik direktörlüğü ihtimali düşük; ancak camia içindeki desteği ve geçmişi nedeniyle gelecekte bu ihtimal hep gündemde olacak.