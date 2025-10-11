Son Mühür- İzmir’de rüzgâr türbini kanadı üretimi yapan TPI Composites’te büyük çaplı işten çıkarma kararı alındı. Şirketin Menemen ve Sasalı’daki fabrikalarında çalışan toplam 2 bin 140 işçiye çıkış verildi.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA BİLDİRİMİ

TPI Compozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaşesi ve imzası ile fabrika temsilcilerine ulaştırılan resmi yazıda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca toplu işten çıkarma yapılacağı bildirildi. Yazıda ayrıca, aynı kanunun 17. maddesine atıfta bulunularak fesih bildirim sürelerinin uygulanacağı ifade edildi.

ÇIKIŞLAR İKİ AŞAMALI

Yazıya göre, Sasalı’daki T1 fabrikasında 405, Menemen’deki T2 fabrikasında ise 1.735 işçi işten çıkarılacak. Çıkışların iki aşamada yapılacağı belirtilirken, 9 Ekim 2025 ve 9 Kasım 2025 tarihlerinde işten ayrılmaların tamamlanacağı kaydedildi.