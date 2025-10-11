Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Balçova Terapi Ormanları’nda yürüyüş yaparken ayağını burkan ve mahsur kalan vatandaşı 2 saat süren zorlu operasyonla kurtardı. Yaralı kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zorlu Arazi Kurtarması

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balçova Terapi Ormanları Yakapınar mevkiinde yürüyüş yaparken ayağını burkan bir vatandaşı kurtarmak için harekete geçti. Dere yatağına yakın dik arazide mahsur kalan kişinin bulunduğu konuma ulaşan ekipler, helikopter sedye yardımıyla kurtarma operasyonu başlattı.

Ekipler 2 Saat Boyunca Mücadele Etti

Dar ve dik patikalar nedeniyle güçlükle ilerleyen kurtarma personeli, yaralı vatandaşı dikkatli şekilde güvenli alana taşıdı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu operasyonun ardından kurtarılan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Büyükşehir İtfaiyesinden Hızlı Müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak profesyonel bir çalışma yürüttü. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde vatandaş güvenli şekilde kurtarıldı.