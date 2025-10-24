Son Mühür - 2025 yılında Türkiye’de otomobil satışları beklentilerin üzerinde seyretti. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen tüketiciler, çeşitli kredi ve taksit seçenekleriyle yeni araç sahibi olmayı başardı. Ancak ek vergilerin etkisi yakında daha belirgin hale gelecek; çünkü bazı otomobil markaları, ithal ettikleri modellerin fiyatlarını artırma kararı aldı.

Bunlardan biri Toyota oldu. CNBC-E’ye konuşan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ülkeye ithal edilen bazı modellerin, uygulanan yeni ek tarifeler nedeniyle fiyatlarının artırılacağını açıkladı:

“Bazı ülkelerden Türkiye’ye gelen modeller vergilerden olumsuz etkilenecek. Türkiye’ye gelen bazı modeller yüzde 35 zamlanabilir. Artık Japonya’dan bazı modelleri getirmemiz daha zor görünüyor. Zararına da olsa bazı modelleri getirmeye çalışacağız. Şu an altından kâr edenler otomobil satın alıyor, bu durumu gözlemliyoruz”

Yüzde 30 ila 35 oranında zam