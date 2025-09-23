Eylül sonu itibarıyla açıklanan güncel fiyatlarda bazı modellerde indirimler bulunsa da, piyasadan ve sektör temsilcilerinden gelen bilgiler, önümüzdeki haftalarda yeni zamların gündeme geleceğine işaret ediyor. Türkiye otomotiv pazarında ithal araç fiyatlarının ekim ve kasım aylarında hem döviz hareketliliği hem de yeni vergi uygulaması nedeniyle yükselmesi bekleniyor. Özellikle Toyota, Nissan, Honda gibi markalarda sıfır araç fiyatlarının artacağı açıklanacak resmi yeni listelerle netleşecek. Araç almayı planlayanlar için önümüzdeki haftalar son fırsatlar olabilir.

Avrupa Birliği ve STA dışı otomobillere ek vergi kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmayan ülkelerinden ithal edilen otomobillere ek vergi getirilecek. Bu karar otomotiv piyasasında büyük yankı uyandırdı ve özellikle Japonya menşeli Toyota, Nissan ve Honda başta olmak üzere ithal araçlar zammın hedefinde olacak. Kararın uygulanmasına iki ay sonra başlanacak. Bu süre zarfında araç almak isteyenler güncel fiyat avantajlarından son kez yararlanabilecek.

Toyota, Nissan ve Honda’da zam beklentisi

Döviz kuru dalgalanması ve ek vergi uygulamasına paralel olarak, ekim ve kasım aylarında fiyatların artması bekleniyor. Sektör kaynakları, ithal edilen Japon otomobillerinin 2 ay sonra ek vergiden etkilenmesiyle beraber, bu markalarda fiyatların yüzde 5 ila 15 arasında zamlanabileceği öngörüyor. Özellikle sedan ve SUV modellerde bu zam oranlarının daha yüksek olması muhtemel.

Araç almak isteyenleri ne bekliyor?

Şu anda Toyota, Nissan ve Honda gibi markalarda eylül fiyat listeleri üzerinden alım yapmak isteyenler için ödeme koşulları ve stok fırsatları öne çıkıyor. Ancak birçok bayi, zam ihtimaline karşı araç almak isteyenleri uyarıyor. Yıllık vergi ve kur güncellemeleri nedeniyle ekim-kasım aylarında fiyatlarda ciddi artışlar olması sektör temsilcileri tarafından sıkça vurgulanıyor.

Zam ne zaman yürürlüğe girer?

Yeni ek vergi uygulamasının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren iki ay sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sektörde, kasım ayı ortasından itibaren ithal araçlarda yeni fiyat listelerinin geçerli olacağı konuşuluyor. Bu tarihe kadar satın alım yapmak, zamdan etkilenmemek için öneriliyor.