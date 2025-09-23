Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem günü olan 23 Eylül Salı gününe yüzde 0.91'lik düşüşle 11.363 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Fed'den gelen mesajlar kafaları karıştırdı...



Küresel piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar iki kez daha beklenen faiz indirimlerine ilişkin bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalarla karışık seyrediyor.

Powell'dan gelecek açıklamaların merakl beklendiği süreçte Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda faiz indirimi konusunda tereddüdü olduğunu duyurdu.

Öte yandan Trump'ın özellikle teknoloji şirketlerinde çalışan yabancıları tedirgin eden "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının küresel piyasalar üzerindeki etkileri de devam ediyor.

Dünyanın en değerli şirketi durumuna gelen ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara yatırım yapacağını duyurdu.

Bu haberin ardından Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

ABD borsalarında bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,44, ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Dow Jones endeksi 46.447,13 puan, S&P 500 endeksi 6.698,88 ve Nasdaq endeksi 22.801,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Asya borsalarında Japon borsasının kapalı olduğu günde Güney Kore hariç negatif bir hava var.

Güney Kore'de Kospi endeksi teknoloji hisselerinden bulduğu destekle yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 geriledi.



Altın, Bitcoin ve petrolde tablo nasıl?



Altının ons fiyatı bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının ons fiyatı 3 bin 755 dolardan, gGram altın ise yükselişini sürdürerek 5.002 TL'den alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise küresel petrol arzının artacağına yönelik öngörülerle yüzde 0,6 azalışla 66,21 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ise 113.056 dolardan satışa sunuluyor.

