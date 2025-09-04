Annesi ve babası ayrı olan 7 yaşındaki M.E.Ş., babası işte olduğu sırada babaannesi F.Ş. tarafından şiddete maruz kaldı. Gizlice çekilen cep telefonu görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, şüpheli F.Ş.'yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şiddete maruz kalan çocuk ise bu süreçte devlet koruması altına alındı.

Mahkeme Adli Kontrol Şartı Koydu

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.Ş., mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.