Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel belleğinde özel bir yeri bulunan Göksu Kafe’yi, “1923 Buca Göksu Kafe” ismi ve kitap-kafe konseptiyle yeniden hizmete aldı. Dumlupınar Mahallesi’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin karşısında yer alan tesis, nostalji ile modern yaşamı bir araya getiren tasarımıyla dikkat çekti. Bucalıların buluşma noktası olması hedeflenen mekân, pazar günleri hariç haftanın altı günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Nostalji ile çağdaş yaşam bir arada

Uzun yıllar önce kapanan ve Bucalıların anılarında önemli bir yere sahip olan Göksu Kafe, yeni düzenlemesiyle hem geçmişin ruhunu yaşatacak hem de kitap-kafe konseptiyle kültürel bir merkez haline gelecek. Ziyaretçiler, burada hem kahvelerini içebilecek hem de kitapların arasında keyifli vakit geçirebilecek.

Kentsel hafızaya katkı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, toplumsal belleğin güçlenmesinde mekânların önemli rol oynadığını belirterek, “Yıllar içinde oluşan kentsel hafıza, bu tür mekânların yeniden hayata kazandırılmasıyla daha da güçlenir. 1923 Buca Göksu Kafe’nin, geçmiş kuşakların anılarını tazeleyecek, yeni nesillere ise Buca ruhunu hissettirecek bir buluşma noktası olmasını diliyoruz” dedi.