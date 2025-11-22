Son Mühür/ Beste Temel- Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, uzun süredir magazin gündemini meşgul eden inişli çıkışlı ilişkileriyle tekrar konuşulmaya başladı.

Bir dargın bir barışık sürdürülen ilişki, son olarak 3 Ağustos’ta verilen yeni şansa rağmen kısa sürede sona ermişti.

Ayrılığın ardından Torreira’nın adı ünlü isimlerle anıldı

İkilinin ayrılığının ardından Lucas Torreira’nın adı sosyal medyada birçok ünlü isimle anıldı. Bu iddialar, futbolcunun sürekli magazin gündeminde kalmasına neden oldu.

Ece Erken’in “hala aşık” iddiası dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde sunucu Ece Erken, yaptığı açıklamada Torreira’nın Devrim Özkan’a “hala çok aşık olduğunu” öne sürmüştü. Erken’in iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Torreira yeniden takibe aldı

Bu açıklamaların ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lucas Torreira, sosyal medya hesabından Devrim Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı.

Magazin takipçileri bu hamleyi “geri dönüş sinyali” olarak yorumlarken, Özkan’ın henüz Torreira’nın takibine karşılık vermediği görüldü.

Demet Özdemir detayı daha önce gündeme gelmişti

Lucas Torreira, kısa süre önce ünlü oyuncu Demet Özdemir’in bazı sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş, ancak bu beğenileri kısa süre sonra geri çekmişti. Bu hareket de magazin kulislerinde konuşulan bir başka detay olarak yerini almıştı.