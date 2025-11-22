Son Mühür/Merve Turan- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı iddiasıyla kamuoyunda tanınan kişilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi, 8 Ekim’de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülerek ifadeleri alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda testler yapıldı

İfade işlemlerinin ardından, şüphelilerden saç ve kan örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda 19 kişiden 8’inin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan isimler arasında Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım yer aldı.

Talu kardeşlerden tepki

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından, pozitif çıkan kişilerden Deren Talu, sonuçlara tepki göstermişti. Daha önce yaptığı açıklamada, kanında tespit edilen maddenin kullandığı antidepresan ilacın etkisiyle ortaya çıktığını belirtmiş ve hayatında uyuşturucu kullanmadığını vurgulamıştı. Annesi Defne Samyeli de Adli Tıp Kurumu sonuçlarına güvenmediklerini ifade etmişti.

Deren Talu’dan yeni test sonucu

Deren Talu, iddiaların ardından yeniden uyuşturucu testi yaptırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talu, “Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım” ifadelerini kullandı.