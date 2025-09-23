Son Mühür - Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazanarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya yükseltti. Maçta Galatasaray’ın üçüncü golünü kaydeden Lucas Torreira’nın gol sonrası sevinmemesi dikkat çekti. Uruguaylı futbolcunun bu tepkisinin nedeni belli oldu.

Sebebi ortaya çıktı

64. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle galibiyette pay sahibi olan Torreira, maç sonrası gol sevinci göstermemesinin nedenini açıkladı:

''Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor.''