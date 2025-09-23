Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk maçına yarın deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmada Brezilyalı yıldız Talisca cezalı, eski Fenerbahçeli Miha Zajc ise rakip kadroda yer alacak.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. randevuda

Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Kanarya, sahasında golsüz berabere kalmıştı.

Avrupa kupalarında 291. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez sahaya çıkacak. Bu süreçte 114 galibiyet, 62 beraberlik ve 114 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 397 gol atarken kalesinde 412 gol gördü. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise 149. sınavını verecek olan Kanarya, oynadığı 148 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı.

Talisca cezalı

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Dinamo Zagreb karşısında forma giyemeyecek.

Dinamo Zagreb ligde lider

Hırvat ekibi, Hırvatistan Ligi’nde 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla lider durumda. Bu süreçte 15 gol atan Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.

Miha Zajc rakip kadroda

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinin UEFA kadrosunda yer alıyor. Zajc, Ağustos ayında eski takımıyla sözleşmesini feshedip 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Hakem triosu ve VAR ekibi

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard yönetecek. Yardımcılıkları Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Dördüncü hakem Thomas Leonard, VAR’da Bastien Dechepy ve AVAR’da Nicolas Rainville görev alacak.

Fenerbahçe UEFA kadrosu

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun.