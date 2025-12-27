İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayet davasında hüküm açıklandı. Eşini otel odasında tornavida ile öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ahmed Yasin Muse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 14 Kasım 2023’te Fatih’te bulunan bir otelin 111 numaralı odasında İngiltere vatandaşı Ayan Mohomed Dhoba’nın öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması, İstanbul Adalet Sarayı’nda İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmed Yasin Muse ile taraf avukatları katıldı.

Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Sanık Muse, yargılama sürecinde verdiği beyanlarda psikolojik sorunları bulunduğunu, olay günü uyandığında eşini kanlar içinde gördüğünü öne sürdü. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, deliller ve dosya kapsamını değerlendirerek sanık Ahmed Yasin Muse’un “eşe karşı kasten öldürme” suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Güvenlik kameralarına yansımıştı

Mevlanakapı Mahallesi’ndeki otelde 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan kontrolde, 26 yaşındaki Ayan Mohomed Dhoba odada boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden delici aletle yaralanmış halde ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Dhoba’nın 11 Kasım’da eşiyle birlikte Türkiye’ye giriş yaptığı, Muse’un ise olayın ardından otelden tek başına ayrıldığına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girmişti. Sanık Muse, kısa süre sonra üzerindeki kanlı tişörtle yakalanarak gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ahmed Yasin Muse hakkında “eşe karşı kasten öldürme” ve “canavarca hisle öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda karar verdi.