Olay, 25 Ekim günü saat 18.30 sıralarında, Konya’nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma sürecinde olduğu eşi Ebru Küçüktaşdemir’i (45) özel ders vermek üzere gittiği siteye kadar takip etti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

22 bıçak darbesiyle katletti

Tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla eşine saldıran Abdullah Küçüktaşdemir, Ebru Küçüktaşdemir’i vücudunun çeşitli yerlerinden 22 kez bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirirken, ağır yaralanan Ebru Küçüktaşdemir sağlık ekiplerince Meram Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay sonrası gözaltına alınan Abdullah Küçüktaşdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tehdit mesajları iddianameye girdi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında “kadına karşı tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede yer alan detaylara göre; sanığın, olay günü eşine “Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Aklın varsa Konya’yı terk et” şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca sanığın, cinayetten yaklaşık 6 saat önce internette “av bıçağı Konya” şeklinde aramalar yaptığı da dosyada yer aldı.

Son savunmasında kayınvalidesini suçladı

Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Bana iftira atıyorlar. Ben para pul düşkünü biri değilim. Kolumda ‘Ebru’ yazıyor, başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Yuvamız kayınvalidem yüzünden bozuldu.”

Mahkemeden indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanığın eylemini tasarlayarak ve kadına karşı işlediği kanaatine vardı.

Herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, Abdullah Küçüktaşdemir’i ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.