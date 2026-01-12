Son Mühür / İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 1005 konutluk proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda projeye “ÇED Olumlu” kararı verildi. 1856 parsel üzerinde gerçekleştirilecek proje kapsamında 1005 adet konutun yanı sıra 6 dükkânlı bir ticaret merkezi, bir cami, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yer alıyor. Yaklaşık 2 milyar 817 milyon 705 bin TL bedelle hayata geçirilmesi planlanan proje, 108 bin 228 metrekarelik (10,82 hektar) bir alanda uygulanacak.

59 bloktan oluşması planlanıyor

Projede toplam 59 blok inşa edilecek. Bloklar içerisinde 2+1 ve 3+1 tiplerinde 1005 daire, 9 kapıcı dairesi, ticaret merkezi, cami ve çeşitli teknik yapılar bulunacak. Ayrıca proje alanında 5 bin kişilik ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, yağmur suyu depoları, farklı kapasitelerde su depoları ve terfili su deposu da yer alacak. Proje kapsamında havuz yapılmayacağı belirtildi.

İnşaatta 250, yerleşim sonrası 4 bini aşkın kişi

İnşaat aşamasında yaklaşık 250 kişinin istihdam edilmesi planlanırken, projenin işletme aşamasında güvenlik, temizlik ve sosyal hizmetler kapsamında 40 kişinin çalışması öngörülüyor. Konutların dolmasıyla birlikte, daire başına ortalama 4 kişi hesabıyla bölgede yaklaşık 4 bin 34 kişinin yaşayacağı, çalışanlarla birlikte toplam nüfusun 4 bin 74 kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.

OSB’ye komşu alan uyarısı

İzmir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından verilen görüşte ise, proje alanının Torbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırlarına bitişik olduğuna dikkat çekildi. OSB’ye yakın konut alanlarının ilerleyen süreçte sorun yaratabileceği ifade edilerek, planlama aşamasında OSB sınırlarına ve yaklaşma mesafelerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

TOKİ tarafından yürütülecek proje için ihale sürecinin başlatılacağı, inşaat faaliyetlerinin ihale takvimine göre gerçekleştirileceği bildirildi. Projenin, planlı kentleşme, sosyal konut ihtiyacının karşılanması ve bölgedeki yerleşim alanlarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor.