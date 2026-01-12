Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin gündemini meşgul eden kritik konulara açıklık getirdi. Çankaya Katlı Otoparkı’nın tahliyesinden DSİ ile yaşanan kuyu krizine, Gediz Nehri’ndeki kirlilik cezalarından anket sonuçlarına kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Tugay, "Halkın karşısında her zaman doğruları söyleyen bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

"Takvim belirlendi"

Başkan Tugay, Genel-İş sendikasıyla Ankara’da gizli bir görüşme yaptığı iddialarını yalanlayarak, görüşmelerin şeffaf bir şekilde İzmir’de yürütüldüğünü belirtti. Tugay, "Ankara’da bir görüşme yapmadım. İzmir’de Genel Başkan Yardımcımız geldiğinde onlarla bir araya gelindi. Sonuçta Genel-İş şubeleri bizim çalışanlarımızın temsilcileridir. Bu görüşmeleri yürütmekle sorumlu arkadaşlarımız var ve süreç normal seyrinde ilerliyor. İşe iadeler konusunda genel bir prensip kararı almıştık. Yeni görevlendirme yapılacak yerlerle ilgili çalışmalar sürüyor, işe alımlar aşama aşama gerçekleştirilecek" dedi.

Çankaya Katlı Otoparkı: "Riskli yapıyı korumak suçtur"

Çankaya Katlı Otoparkı esnafının yol kapatma eylemi ve otoparkın kapatılmasına dair teknik detayları paylaşan Tugay, binanın depreme dayanıksız olduğunun tescillendiğini vurguladı. Güçlendirme seçeneğini araştırdığını ancak bunun teknik olarak mümkün olmadığını ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Binanın üzerinde oturduğu arazi arkeolojik sit alanı. Altında muhtemelen tarihi eserler var. Güçlendirme çalışması bu eserlere zarar verme riski taşıdığı için Koruma Kurulu böyle bir çalışmaya izin vermez. Ayrıca yapılan fizibilite çalışmaları, güçlendirmenin çok yüksek maliyetli ve faydasız olacağını gösterdi. Bu nedenle Büyükşehir olarak güçlendirme kararından vazgeçtik. Ancak buranın tek sahibi biz değiliz; %50’den fazlası Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bir bankaya ait. Güçlendirme yapmak isteyen varsa engel olmuyoruz, gidip Vakıflar ile görüşsünler. Ama şu an bina riskli ve boşaltılması gerekiyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Konak Kaymakamlığı da belediyeye 'derhal boşalt' yazısı yazdı. Gerekeni yapmazsak suçlu duruma düşeriz."

Kemeraltı esnafına "Toplu ulaşım" çağrısı

Otoparkın kapanmasının Kemeraltı işlerini düşürdüğü iddialarına da değinen Başkan Tugay, modern şehircilik anlayışında şehir merkezine özel araçla değil, toplu taşımayla gelinmesi gerektiğini savundu. Tugay, "Kemeraltı’na vapurla, metroyla ve sayısız otobüs hattıyla ulaşılabiliyor. İlla herkesin arabasıyla merkeze gelmesi şart değil. Trafik ve araç kalabalığından kurtulmak için toplu ulaşım seçeneklerini artırmalıyız. Otopark binası sağlam olsaydı zaten kapatmazdık ama riskli bir yapı üzerinden siyaset yapılması doğru değil" dedi.

"Aynaya baktım, doğruları söyleyen birini gördüm"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın "bahane kartı kullanıyor" eleştirilerine yanıt veren Tugay, DSİ’nin kuyu izinleri konusunda kamuoyunu yanılttığını iddia etti. Tugay, "Önce aynaya baktım; halka doğruları söyleyen temiz bir adam gördüm. Sonra bürokratlarıma baktım; onlar da işini düzgün yapıyor. Ancak DSİ tarafı yalan söylüyor. Eylül ayında yaptığımız kuyu başvurusuna hala cevap gelmedi. Köylerdeki 200 küçük kuyu iznini İzmir’in asıl su sorunu çözülmüş gibi anlatmasınlar. Bizim büyük su kaynaklarından su alacak kuyulara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kayıp-kaçak oranları konusundaki rakamların da gerçeği yansıtmadığını belirten Tugay, "İzmir’in kayıp-kaçak oranı %24 küsurdur, iddia ettikleri gibi %29 değildir. Üstelik camilere verdiğimiz ücretsiz suları bile kayıp-kaçak içinde sayıyorlar. Su ve çöp gibi konuların siyasi tartışma konusu yapılmasını etik bulmuyorum, ayıplıyorum. Bizim derdimiz kavga değil, hizmettir" dedi.

Gediz Nehri Kirliliği: "Kirlilik İzmir’den önce başlıyor"

Bakanlığın Gediz Nehri’ni kirlettikleri gerekçesiyle belediyelere kestiği cezalar hakkında konuşan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nehre kirlilik yükü oluşturmadığını savundu. Tugay, "Gediz; Kütahya, Uşak ve Manisa’dan geçip İzmir’e geliyor. Biz sınırımıza girdiği andan itibaren düzenli analizler yapıyoruz. Nehir bizim sınırımıza zaten kirli giriyor, bizden daha kirli çıkmıyor. Kirliliğin kaynağı yol üzerindeki bazı sanayi kuruluşlarıdır. Bakanlığa bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum, temiz bir Gediz için mücadeleye devam edilmeli" dedi.

"Oy oranımız azalmıyor, artıyor"

Son olarak oy oranlarının düştüğü iddialarına değinen Başkan Tugay, sokaktaki ilginin tam tersini gösterdiğini belirtti: "Resmi bir anket yaptırmadım ama en büyük anketi sokakta halkla temas ederek yapıyorum. Seçim dönemi olmadığı için kararsızların fazla görünmesi normaldir. Ancak İzmirli bizim onlar için çalıştığımızı biliyor. Kanaatim, oy oranımızın düşmek bir yana, tam tersine arttığı yönündedir. Halkımızın güvenine layık olmak için Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz."