Son Mühür/Merve Turan- Torbalı Ayrancılar-Yazıbaşı bölgesinde yürütülen atık su arıtma tesisi kapasite artırımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çevre altyapısını güçlendiriyor. Tesisi günlük 25 bin metreküp arıtma kapasitesine taşıyacak 450 milyon TL’lik yatırım, İzmir’in en büyük üçüncü arıtma tesisi olmasını sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma kapasitesini artırmak ve çevresel kirliliği önlemek amacıyla Torbalı ilçesinde önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Ayrancılar-Yazıbaşı bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin en büyük arıtma tesislerinden biri güçlendirilerek modernize ediliyor. Yaklaşık 450 milyon TL değerindeki yatırım ile tesisin günlük arıtma kapasitesi 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe yükseltilecek.

Mekanik ve elektrik montajı tamamlanıyor

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, tesisin yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirterek, “Torbalı’daki tesis tamamlandığında İzmir’in üçüncü büyük atık su arıtma tesisi olacak. Şu an mekanik ve elektrik ekipman montajları sürüyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra test sürecine geçilecek ve tesise su alımına başlanacak” dedi.

Hızla büyüyen bölgeye çevresel çözüm

Erdoğan, Ayrancılar-Yazıbaşı’nın hızlı nüfus artışı ve tarımsal üretim nedeniyle çevresel baskı altında olduğunu vurguladı. “Sanayi ve tarımsal faaliyetlerin iç içe olduğu Torbalı’da kirli su riski ciddi boyutta. Yeni tesisimiz, bölgedeki küçük dereleri koruyacak ve kanalizasyon altyapısı olmayan alanları modern arıtma sistemine dahil edecek. Böylece çevre kirliliği büyük ölçüde azaltılacak” diye konuştu.

İzmir’in arıtma altyapısında liderliği sürüyor

İzmir’in ileri biyolojik arıtma kapasitesinde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını ifade eden Erdoğan, “Bu yatırım, İzmir’in diğer büyük şehirlerle arasındaki farkını daha da açacak. Kentimizin arıtma altyapısındaki liderliği, yeni projelerle güçleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

İzmir, Torbalı Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi’nin tamamlanmasıyla birlikte, Çiğli ve Torbalı tesislerinin ardından, Özdere ve Ürkmez ile birlikte kentin en büyük üçüncü arıtma tesisine sahip olacak.