Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, engelsiz bireyler ve aileleri için özel bir etkinlik düzenledi. Tarihçi Tolga Mert rehberliğinde gerçekleştirilen gezi kapsamında, yaklaşık 40 katılımcı Efes Antik Kenti’ni bu kez gece atmosferinde keşfetme fırsatı buldu. İlk kez gece Efes’in büyüleyici yapılarıyla buluşan engelsiz bireyler, hem öğretici hem de duygusal bir deneyim yaşadı.

Celsus Kütüphanesi’nde kitap buluşması

Etkinliğin en özel anlarından biri, kentin simge yapılarından Celsus Kütüphanesi önünde düzenlenen kitap tanıtımı oldu. Efes Selçuk Belediyesi Kent Belleği Kültür Yayınları’ndan çıkan, Tarihçi Tolga Mert’in kaleme aldığı “Alinda Keşifte – Celsus Kütüphanesi’nin Gizemi” adlı eser, yazarın katılımıyla tanıtıldı. Katılımcılar kitabı yerinde dinlerken, çocuklar ve aileler de merak ettikleri soruları yöneltti.

“Katılımcıların mutluluğu en büyük motivasyon”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özgül Karaalioğlu Yavuz, engelsiz bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak için bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Engelsiz bireylerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmak, kendilerini ifade edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmak öncelikli görevlerimizden biri. Efes’in gece atmosferinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, hem tarihle iç içe bir yolculuk hem de kültür yayınlarımızdan çıkan kitabı yazarından dinleme fırsatı sundu. Katılımcılarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk, bizim için en büyük motivasyon. Engelsiz Yaşam Merkezimiz aracılığıyla bu tür faaliyetleri artırarak sürdüreceğiz.”