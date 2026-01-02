Torbalı Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen programda, **Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Torbalı’daki gıda imalatçılarıyla bir araya geldi. Toplantıda, karşılıklı ticaret, yatırım olanakları ve Afrika pazarına açılım başlıkları ele alındı.

Gıda sektöründe doğrudan temas ve B2B görüşmeler

Programa; Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, **Ege Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, İzmir Fahri Konsolosu İlhami Yıldırım, TTO Meclis Başkanı Bekir Söyler ve TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun katıldı.

Gıda imalatı alanında faaliyet gösteren 50 firmanın yer aldığı buluşmada, Etiyopya heyetiyle birebir görüşmeler yapıldı. Firma temsilcileri; ürün portföyleri, tedarik zinciri, ihracat süreçleri ve olası iş birlikleri hakkında doğrudan temas kurma imkânı buldu.

Afrika açılımında süreklilik vurgusu

Torbalı Ticaret Odası’nın Afrika pazarına yönelik çalışmalarını planlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl oda ev sahipliğinde düzenlenen “Hedef Afrika: Uluslararası İş Konferansı & B2B Görüşmeleri” ile Benin, Kamerun, Senegal ve Nijer’den gelen heyetlerle tarım, gıda, makine, enerji ve su arıtma sektörlerinde birebir görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Son toplantı, bu temasların devamı niteliğinde değerlendirilirken; Afrika ile kurulan ticari ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.

“Etiyopya, Türk firmaları için stratejik bir pazar”

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı biçimde geliştiğine dikkat çekti. Mahmud, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirterek, Etiyopya’nın tarımsal üretim gücü ve genç nüfusuyla Türk firmaları için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Gıda işleme, tarımsal ürün tedariki, paketleme ve lojistik alanlarının öncelikli iş birliği başlıkları olduğunu ifade eden Mahmud, Torbalı’nın üretim kapasitesi ve ihracat performansının Etiyopya açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi. Mahmud, Torbalı merkezli yatırımları memnuniyetle karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

“2,1 milyar dolarlık ihracat gücünü yeni pazarlara taşıyoruz”

Torbalı’nın ihracattaki başarısının kararlı ve uzun vadeli çalışmaların sonucu olduğunu belirten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ise ilçenin 2,1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu söyledi.

Olgun, Afrika pazarlarının özellikle gıda ve tarıma dayalı sanayi açısından firmalara ciddi fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, Etiyopya heyetiyle gerçekleştirilen bu buluşmanın Torbalı firmalarının yeni pazarlara açılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Torbalı Ticaret Odası’nın, firmaların uluslararası pazarlara erişimini desteklemeye devam edeceğini belirtti.