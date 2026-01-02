Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Karabağlar Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı arasında eğitim ve sosyal gelişimi güçlendirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü hayata geçirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez’in imzaladığı protokol, 2026 yılında başlayacak ve dört yıl boyunca uygulanacak.

Protokol kapsamında Karabağlar’ın 58 mahallesinde çocukların ve gençlerin eğitim, kültür ve sanatla desteklenmesine yönelik çok sayıda proje yürütülecek.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar’da yaşamı dönüştürmeye yönelik kararlı adımlar attıklarını belirtti. Dayanışmaya ve ortak çalışmalara önem verdiklerini ifade eden Kınay, bu iş birliğiyle çocuklara, gençlere ve kadınlara umut olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kınay, protokolün Karabağlar’ın tüm mahalleleri için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, atılan imzaların kentte yaşayan herkes için umut ve dayanışma anlamı taşıdığını vurguladı.

Ürkmez: “Yeni iş birlikleri ilham veriyor”

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ise yeni döneme güçlü bir motivasyonla girildiğini ifade etti. Gençlerin topluma daha donanımlı bireyler olarak katılmalarını desteklemek amacıyla iş birliklerini genişlettiklerini belirten Ürkmez, ortak projelerin artarak süreceğini dile getirdi.

Eğitimden sanata geniş proje yelpazesi

Dört yıl sürecek iş birliği kapsamında; robotik kodlama, gezici kütüphane etkinlikleri, mesleki eğitim programları, çocuk orkestrası ile kültür ve sanat atölyeleri başta olmak üzere birçok proje hayata geçirilecek.

Daha önce 16 mahalle ve parkta çocuklarla buluşan Gezici Kütüphane, yeni dönemde Karabağlar’ın en uzak mahallelerine kadar ulaşacak. Planlama doğrultusunda okullar da gezici kütüphane ziyaretleri kapsamına alınacak. Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kütüphanesi’nin fiziki ve dijital kaynakları ile çevrim içi kütüphane hizmetleri çocukların kullanımına sunulacak.

Törene katılım

İmza törenine Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler de katıldı.