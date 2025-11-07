Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren İKİ-EL Metal Tozları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılacağı yeni bir tesis yatırımı için harekete geçti. Şirketin İzmir Valiliği’ne sunduğu proje tanıtım dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında değerlendirilerek, proje için ÇED süreci başlatıldı.

6 bin 660 ton yıllık kapasiteyle faaliyet gösterecek

Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi 217 ada 17 parselde yer alan alanda hayata geçirilmesi planlanan proje, toplam 6 bin 660 ton/yıl ergitme kapasitesine sahip tesis hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanımını hedefliyor. Mevcut durumda üç adet ergitme ocağının kurulu olduğu tesiste, ilerleyen dönemde iki yeni ocağın daha eklenmesi planlanıyor. Projenin tamamlanması durumunda tesiste toplam beş ergitme ocağı faal olacak.

Metal atıklar toz haline getirilecek

Proje tanıtım dosyasına göre, ergitme ocaklarında eritilen metal atıklar, potalar aracılığıyla atomize ünitelerine aktarılacak. Bu ünitelerde yüksek hava basıncıyla metal eriyiği pulverize edilerek soğutulacak ve 10 ile 1000 mikron arasında değişen boyutlarda metal tozları elde edilecek. Elde edilen metal tozları, çeşitli sanayi dallarında hammadde olarak kullanılabilecek nitelikte olacak.

Sanayi bölgesi içinde yer alıyor

Proje sahası, İzmir–Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Sanayi ve Depolama Alanı” olarak belirlenen bölgede bulunuyor. Tesisin konumunun, yerleşim yerlerine göre görece uzak bir bölgede yer alıyor; en yakın yerleşim birimi İsmetpaşa Mahallesi, kuş uçuşu yaklaşık 560 metre mesafede olduğu ifade edildi. Proje tanıtım dosyasında, alanın ulaşım açısından uygun konumda bulunduğu ve istihdam edilecek personelin çoğunluğunun bölge halkından sağlanmasının planlandığı da ifade edildi.

Proje yatırım bedelinin ise 5 milyon 968 bin TL olduğu belirtildi.