Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uzun yıllardır kent merkezinde atıl durumda bulunan ve “Basmane Çukuru” olarak bilinen alanda belediyenin yüzde 30 inşaat hakkı doğrultusunda kültür merkezi yapılmasına ilişkin protokolün kabul edildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından turizm sektöründen ilk destek geldi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, projeyi İzmir’in kültür ve turizm vizyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

“Kent estetiği ve kimliği için büyük kazanım”

Mehmet İşler, kararın kent adına büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek şunları kaydetti: “Basmane Çukuru, İzmir’in kalbinde uzun yıllardır atıl durumda kalan sembolik bir noktadır. Bu alanın kültür merkezine dönüştürülmesi, hem şehir estetiği hem ekonomik canlılık açısından büyük bir adımdır. Bu gelişme, İzmir’in kültürel kimliğini güçlendirecek tarihi bir fırsattır.” İşler, ETİK olarak geçmişte de bu bölgenin sosyal ve kültürel yaşama kazandırılması gerektiğini savunduklarını hatırlattı.

Turizme ve şehir yaşamına katkı

Planlanan kültür merkezinin, İzmir’in kültürel mirasını güçlendirirken aynı zamanda ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten İşler, “İzmir, yalnızca deniz ve güneş değil; tarih, sanat, tasarım ve kültür şehridir. Bu proje, kenti uluslararası toplantı, kongre ve etkinlik turizminde daha tercih edilir hâle getirecek. Doğru planlama ve ortak akılla şehir büyük bir kazanım elde edecek” dedi.

UNESCO sürecine olumlu katkı

Basmane Çukuru’nun Kemeraltı – İzmir Tarihi Liman Kenti alanı içinde yer aldığını hatırlatan İşler, kültür odaklı projelerin UNESCO sürecine de katkı sunacağını vurguladı: “Bu proje yalnızca fiziki dönüşüm değil; tarihsel kimliğin güçlenmesi açısından da önem taşır. UNESCO sürecine pozitif etki sağlayacaktır. İzmir’in marka değerini büyüteceğine inanıyoruz.” İşler, ETİK olarak İzmir’in turizm potansiyelini artıran her projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.