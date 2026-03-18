İzmir’in Konak ilçesinde 9 Mart gecesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olay, kentte büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre 24 yaşındaki Doğuş Meşe, taksiye binerek sürücü Deniz Örer’den gitmek istediği adresi söyleyip aracı ara sokağa yönlendirdi.

Herhangi bir tartışma yaşanmadan ücret sorulması üzerine yanında getirdiği tabancayla Örer’in başına ateş eden şüpheli, baygın hale gelen sürücüyü araçtan attıktan sonra taksiyi gasbetti.

İddianamede şoke eden detay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın ardından dikkat çeken detaylara yer verildi.

Buna göre şüphelinin, cinayetin hemen ardından F.A. isimli bir kadını araca aldığı ve hayatını kaybeden şoförün kanının bulunduğu takside uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Araç takip sistemi sayesinde kısa sürede yakalanan sanık hakkında;

Kasten öldürme suçundan müebbet,

Gece vakti silahla yağma ve

Ruhsatsız silah taşıma suçlarından ise 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“Acımız çok büyük”

Hayatını kaybeden Deniz Örer’in kardeşi Engin Örer, yaşadıkları kaybın tarifsiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda söylenecek çok bir söz bulamıyoruz, acımız çok büyük. Hukuki sürece güveniyoruz ancak bu kaybımızı telafi etmeyecek.

Devletimizin gereğini yapacağına inanıyoruz; failler en ağır cezaları alacaklar ancak biz canımızı verdiğimiz için verilecek hiçbir ceza içimizi soğutmayacak.

Ağabeyimin bütün amacı oğlunu biraz daha ayağa kaldırmaktı, mesleğin risklerinden sürekli bahsederdi ve sıkıldığı bu işi oğlu büyüyünce bırakmak istiyordu.

Sektörde can güvenliğimiz bulunmuyor, devletin bu durumun önüne geçecek kalıcı tedbirler alması gerekiyor.

Bundan sonra bize acıları paylaşmak düşer, yaşadığımız bu zor süreci aile dayanışmasıyla atlatarak düştüğümüz bu kuyudan beraber çıkmaya uğraşacağız"

Avukattan net mesaj

Ailenin avukatı İlker Kasapoğulları ise olayın açık bir şekilde “kasten öldürme” suçu olduğunu vurguladı. Kasapoğulları, yargılama sürecinde herhangi bir takdiri indirimin uygulanmaması gerektiğini belirterek, sanığın hem cinayet hem de yağma ve silah suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını beklediklerini ifade etti.

Ailenin hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten avukat, adaletin en ağır şekilde tecelli etmesi gerektiğini dile getirdi.

“Madde etkisindeydim” savunmasına tepki

Şüphelinin olası “uyuşturucu etkisindeydim” savunmasına da değinen Kasapoğulları, bunun ceza indirimi için gerekçe oluşturmayacağını söyledi.

Sanığın olay öncesi ve anındaki davranışlarının bilinçli olduğuna dikkat çeken avukat, suç sonrası sergilenen tutumun da planlı hareket edildiğini gösterdiğini ifade etti.

Aynı sokakta ikinci acı

Cinayetin yaşandığı sokakta yıllar önce benzer bir acı daha yaşandığı ortaya çıktı. 2007 yılında aynı bölgede hayatını kaybeden taksici Mustafa Girgin’in oğlu İsmail Girgin, yaşananların kendileri için derin bir travmayı yeniden canlandırdığını belirtti.

Girgin, failin en ağır cezayı almasının yalnızca aileler için değil, toplum vicdanı açısından da zorunlu olduğunu vurguladı.