İzmir’e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan Kösedere Köyü, Karaburun Yarımadası’nın sakin noktalarından biri olarak biliniyor. Son yıllarda özellikle günübirlik ziyaretçilerin uğradığı köy, doğal yapısını büyük ölçüde korumayı sürdürüyor.

Köyü farklı kılan en önemli detaylardan biri ise hurma zeytini. Bölgeye özgü iklim koşulları sayesinde zeytinler dalında doğal olarak tatlanıyor. Bu nedenle klasik salamura ya da tuzlama işlemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Hafif tatlı aroması ve yumuşak yapısı nedeniyle bu zeytin türü özellikle merak ediliyor.

Hurma zeytini köyün simgesi haline geldi

Karaburun Yarımadası’nda yetişen hurma zeytini, Kösedere’de günlük yaşamın da önemli parçalarından biri sayılıyor. Köye gelen ziyaretçilerin büyük kısmı önce bu ürünü tatmak istiyor. Doğal haliyle yenebilen zeytin, bölgedeki üreticiler için de dikkat çeken bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Köyün mutfağı da oldukça zengin. Kabak çiçeği dolması, çullama, çiğ sarma ve körmen köftesi gibi yemekler sofralarda sıkça yer buluyor. Ege otları ise hemen her tarifte kendini gösteriyor. Radika, deniz börülcesi ve arapsaçı gibi otlar, özellikle bahar aylarında mutfakta daha fazla kullanılıyor.

Taş sokaklarda sakin bir gün geçirmek mümkün

Kösedere sadece mutfağıyla değil, tarihi dokusuyla da dikkat çekiyor. Köyde bulunan taş evler eski Ege mimarisinin izlerini taşıyor. 1882 yılında inşa edilen cami ile 1613 tarihli çeşme ise köyün geçmişine dair en dikkat çeken yapılardan bazıları arasında yer alıyor.

Dar sokaklarda yürümek, köy kahvesinde oturup çay içmek ya da sahile kısa bir yürüyüş yapmak isteyenler için bölge oldukça sakin bir atmosfer sunuyor. Kaynarpınar İskelesi üzerinden kıyıya ulaşılabiliyor.

Festivallerle hareketleniyor

Kösedere’de yıl içinde düzenlenen yerel etkinlikler de köyün hareketlenmesini sağlıyor. Festivaller sırasında hem yöresel yemekler hem de kültürel değerler ziyaretçilere tanıtılıyor. Köyün geçmişte bazı televizyon yapımlarına ev sahipliği yapmış olması da dikkat çekiyor.

Karaburun’un kalabalıktan uzak köylerinden biri olan Kösedere, doğa ve kültürü bir arada görmek isteyenler için farklı bir seçenek sunuyor. Özellikle hurma zeytini nedeniyle köyün adı son dönemde daha fazla duyulmaya başlandı.