Son Mühür/ Beste Temel - Torbalı Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarına hayvan arama ve kurtarmayı da ekledi. Belediye ev sahipliğinde, HAK-TİM iş birliğiyle 30 ilçe belediyesinin Afet ve Risk Yönetimi ile Veteriner İşleri Müdürlüklerinin katılımıyla geniş kapsamlı Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimi düzenlenecek. “Canımız Yanmasın” sloganıyla planlanan program, 1–2 Aralık tarihlerinde Torbalı’da hayata geçirilecek.

Bölgede ilk kez bu kapsamda

Torbalı Belediyesi, bu eğitimle bölgede ilk kez bu ölçekte bir hayvan arama ve kurtarma organizasyonuna kapı açıyor. Afet anlarında hayvanların korunması, doğru müdahale yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon eğitimin ana başlıklarını oluşturuyor.

Afet hazırlığında güçlü altyapı

Afet yönetimi konusunda uzun süredir çalışmalar yürüten Torbalı Belediyesi, daha önce kurduğu Torbalı Arama Kurtarma Timi (TAKUT) ve enkaz eğitim sahasıyla dikkat çekiyor. Uygulamalı eğitimler, belediyeye ait bu alanda yapılacak.

İki gün sürecek program

Eğitimin ilk günü Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde teorik sunumlara ayrıldı. Bu bölümde hayvanlarda ilk yardım, hayvan davranışları, teknik kurtarma yöntemleri ve köpekli arama konuları ele alınacak. İkinci gün ise enkaz eğitim sahasında tatbikatlar ve saha çalışmaları yapılacak, program sertifika töreniyle tamamlanacak.

Başarılı katılımcılara sertifika

Alanında uzman isimlerin katkı sunduğu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Böylece ilçe belediyeleri afet anlarında hayvanlara yönelik daha bilinçli ve profesyonel müdahale kapasitesi kazanacak.

Demir: Her can için hazırlıklıyız

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, afetlere hazırlığı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, “İnsanlarla birlikte hayvanların yaşam hakkını da korumak zorundayız. Bu eğitimle dayanışmayı güçlendiriyor, afetlere karşı daha sağlam bir yapı kuruyoruz. Torbalı bu alanda öncü olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

HAK-TİM Derneği Başkanı Sibel Altun da çalışmaların sona yaklaştığını, program sonunda katılımcılara sertifika verileceğini kaydetti.