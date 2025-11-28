Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Ressam Rümeysa Yılmaz, Yüreğimizdeki El İzleri Sanat Çalıştayı hakkında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

On yıldır resim yapıyor...

Genç Sanatçı Rümeysa Yılmaz'a bu mesleğe nasıl başladığını anlattı.

"1995 yılında Ankara'da doğdum. Üniversiteyi Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okudum. Şu an ressam olarak hayatıma devam ediyorum. Üniversite Sınavlara girmeden önce hobi olarak başladığım kursta öğretmenleri yeteneğimin olduğunu söyleyerek bu konuda Eğitim almamı istediler. Böylece resim serüvenini başladı. Eğitimim bu yönde oldu. Okulda atölyeler de üretmeye başladım. Hocalarımın yönlendirmeleri ve hayalimdeki tarzı birleştirerek kendi tarzımı yarattım. Öğrencilik yıllarım çok iyiydi. Mezun olurken şimdi ne yapacağız diye düşünmeye başladık. Duvar resimleri ile başladım. Sonra bir boşluğa düştüm resim öğretmenliği, tuval ressamlığı, duvar resimleri gibi alternatifler vardı. Ben hepsini denedim. Formasyon eğitimi aldım. Antalya'da öğretmenlik yaptım. Şu an Ankara'da ailemle beraber tuval ressamlığım devam ediyor. Ankara'da birçok yerde duvar resimlerim var. Talep oldukça duvar ressamlığım da devam ediyor. Belediyelerde destek oluyor. Sprey boya ile yapanlar var ben akrilik boya ile yapıyorum. On yıldır ressamım ama kendimi yolun başında hissediyorum. "

İzmir Sanat Fuarı...

İzmir Sanat Fuarı'na katıldığını ve buradaki ilginin onu çok memnun ettiğini söyleyen Rümeysa Yılmaz, fuarda küvatör Özer Ulukaya ile tanışmasının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

"İzmir Fuarı çok güzeldi. Haftasonu ilgi büyüktü. Sanatçı dostlarımla fikir alışverişi oldu. Sanat severlerle iletişim kurduk. Koleksiyonerler de vardı. Onlarla tanıştık. Çok verimli bir fuardı. Tüm eserlerimi ziyaretçiler satın aldı. Fuarda tanıştığım Küratör Özer Ulukaya resimlerimi çok beğendi. Beni, Kalkan Kalamar Sanat Çalıştayı'na davet etti. Katılan çok iyi sanatçılar vardı. Özer bey ile serüvenimiz böyle başladı."



Yüreğimizdeki El İzleri...

Eden Rezidans'ta ikincisi düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi de diyebileceğimiz Yüreğimizdeki El İzleri Sanat Çalıştayı'nın Koordinatörü olan Rümeysa Yılmaz çalıştay hakkında bilgi verdi.

"Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın yaptığı El İzleri Sanat Çalıştayı 25 Kasım'da başladı. Yaşlı konularda beraber resimler yapıp, onlarla sohbet ediyoruz. Onların gönlüne giriyoruz. Her Sanatçı iki resim yapacak bu resimlerde onların odalarını süsleyecek. Benim dışımda Banu Tokaç Sezgin, Filiz Hallıoğlu, Gülümay Çiroz, İlhan Dündar, Pelin Aktan, Yüksel Baydar, Gültekin Rüzgar çalıştaya katılan diğer sanatçılarımız... Oraya uygun, pozitif, insanları mutlu edecek eserler sunacağız. Orada konaklayan büyüklerimizin sorularını yanıtlıyoruz. Onlarla da resim yapıyoruz... Adaşım diyebileceğim Rümeyza anne ile iyi bir diyalog kurduk. Gelecek ile ilgili sohbet ettik. Birbirimize sarıldık. Çok duygulandık. Çok keyif aldım. Güzel bir enerji alışverişi oldu."

1 Aralık Pazartesi sergi zamanı...

Yapılan tüm eserler 1 Aralık Pazartesi günü Eden Rezidans'da sergilenecek.

Kendi tarzını yarattı...

Yılmaz yaptığı resimlerde, insanların kafalarını ağaç şeklinde yapıyor.

"Başlangıçta insan topraktan gelir mantığı ile başladı. Figüratif soyutlama şekline dönüştü. Her geçen gün üstüne katıyorum. Doğa ve figürü birleştirdim. "

2026'da sürprizlerle gelecek...

Ressam Rümeysa Yılmaz 2026 yılında ilk kişisel sergisini açacağını belirtti. Ayrıca yine 2026 ortalarında içeriğini söyleyemeyeceği çok özel bir proje ile sürpriz yapacağını vurguladı.