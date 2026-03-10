Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği geniş kapsamlı sosyal destek programlarıyla dayanışmanın sınırlarını genişletiyor. Son iki yıllık süreçte 680 binden fazla başvuruyu titizlikle inceleyen belediye, sıcak yemekten eğitim desteğine, süt dağıtımından engelli hizmetlerine kadar her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı.

Sosyal destek ağında rekor başvuru sayısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, şehrin dört bir yanından gelen yardım taleplerini karşılamak adına yoğun bir mesai harcıyor. Geride kalan iki yıllık dönemde toplamda 683 bin 828 vatandaşın sosyal yardım başvurusunu değerlendirmeye alan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere hem nakdi hem de ayni yardımlarla nefes aldırdı. Özellikle ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen kesimlerden biri olan emekliler için su faturası indirimleri, kira yardımları ve market destekleri gibi doğrudan dokunuşlar sergilendi. Bu kapsamda 8 bin 690 haneye 51 milyon TL’yi aşan alışveriş kredisi tanımlanırken, binlerce aileye de barınma ve fatura ödeme süreçlerinde mali kolaylıklar sağlandı.

Çocuklara 6 milyon litre süt ve aşevlerinden milyonlarca tabak yemek

Gelecek nesillerin sağlıklı gelişimi için "Süt Kuzusu" gibi projeleri kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda 156 bin 987 farklı haneye ulaşarak toplamda 6 milyon 148 bin litre süt dağıtımı gerçekleştirdi. Beslenme desteği sadece süt ile sınırlı kalmadı; kentin farklı noktalarında kurulan dayanışma merkezleri üzerinden 4 milyona yakın sıcak yemek vatandaşlarla buluşturuldu. Aşevlerinin modern mutfaklarında hazırlanan yemeklerin toplam üretim hacmi ise 12 milyon 824 bin tabağı bularak devasa bir mutfak organizasyonuna dönüştü. Bu sayede kentin en ücra köşelerinde bile hiç kimsenin yatağa aç girmemesi hedeflendi.

Dayanışma noktaları toplumsal gelişimin merkezi oldu

İzmir’in geneline yayılan 11 dayanışma noktası, 3 danışma merkezi ve bir sosyal market, yardımların sadece ulaştırıldığı yerler değil, toplumsal dönüşümün başladığı merkezler haline geldi. Bu merkezlerden hizmet alan 461 binden fazla kişi, sadece maddi desteklerle yetinmeyip; kadınlara, çocuklara ve aile birliğine yönelik düzenlenen 151 farklı sosyal ve kültürel aktiviteye katılım sağladı. Giyim mağazası aracılığıyla binlerce ailenin tekstil ihtiyacı karşılanırken, bu merkezlerin danışmanlık hizmetleri sayesinde vatandaşlar belediyenin diğer tüm imkanlarından nasıl faydalanacakları konusunda rehberlik aldı.

Eğitimde fırsat eşitliği: Kırtasiyeden kariyer planlamaya

Eğitimin her kademesindeki öğrencilere yönelik yürütülen projeler, İzmir’deki gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor. Toplamda 27 bin 564 öğrenciye ulaştırılan 82,8 milyon TL değerindeki kırtasiye seti desteği, aile ekonomilerine ciddi bir katkı sundu. Akademik başarıyı hedefleyen YKS ve LGS hazırlık merkezleri yaklaşık 3 bin öğrenciye kapılarını açarken, yabancı dil konuşma kulüpleri ve destek sınıfları yüzlerce gencin kişisel gelişimine katkı sağladı. Üniversite öğrencileri ise kendileri için özel olarak sunulan ücretsiz çamaşırhane hizmetleri ve eşya taşıma nakliye kolaylıklarıyla kendilerini evlerinde hissetti.

Engelsiz İzmir vizyonu ve istihdam ofisleri

Engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını sağlamak adına teknik ve medikal destekler aralıksız sürdürüldü. 11 bin 500'den fazla vatandaşın yararlandığı engelsiz ulaşım hizmetinin yanı sıra, binden fazla tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı belediye atölyelerinde yapıldı. 4 bin 645 kişiye medikal malzeme ulaştırılarak yaşam kaliteleri artırıldı. Öte yandan, Destekli İstihdam Ofisi aracılığıyla yürütülen kariyer danışmanlığı hizmetleri meyvelerini vermeye başladı; yaklaşık 4 bin kişiye verilen iş koçluğu hizmeti sonucunda 53 vatandaş istihdama dahil edilerek ekonomik özgürlüklerine kavuştu.

2026 hedefleri: Dayanışma katlanarak büyüyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geride kalan iki yıldaki başarı grafiğini 2026 yılında daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Gelecek yıl için planlanan projeksiyonlara göre; 70 bin haneye doğrudan nakdi sosyal yardım yapılması, 50 bin çocuğun süt desteği kapsamına alınması ve 150 bin gıda paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması öngörülüyor. Ayrıca kış aylarının zorlu şartlarına karşı 20 bin çuval yakacak ve sabah saatlerinin vazgeçilmezi olan 20 bin kahvaltı paketinin de dağıtım listesinde yer almasıyla, İzmir’in dayanışma ağı 2026’da kenti daha güçlü bir şekilde saracak.

