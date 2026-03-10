Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro ağında konforu ve sürüş emniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla kapsamlı bir yenileme operasyonu başlatıyor. 14 Mart’ta start alacak teknik çalışma kapsamında, Evka-3 ve Ege Üniversitesi istasyonları arasındaki ray hattı modern standartlara uygun şekilde değiştirilecek.

Ulaşımda maksimum güvenlik için teknik müdahale

Kent içi toplu ulaşımın omurgasını oluşturan İzmir Metrosu, Evka-3 ile Narlıdere Kaymakamlık arasındaki geniş güzergahta periyodik modernizasyon çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Daha önce Fahrettin Altay İstasyonu bölgesinde makas sistemlerini revize eden Büyükşehir Belediyesi, teknik ekipleri aracılığıyla şimdi de Evka-3 ve Ege Üniversitesi durakları arasındaki hatta odaklanıyor. 14 Mart 2026 itibarıyla düğmesine basılacak olan proje kapsamında, toplamda 576 metrelik ray hattı tamamen sökülerek yeni nesil raylarla ikame edilecek. Bu operasyon, hattın genel performansını artırırken yolculuk deneyimini daha sarsıntısız hale getirmeyi hedefliyor.

Dört günlük geçici güzergah düzenlemesi

Yaklaşık dört gün boyunca devam etmesi öngörülen teknik iyileştirme süreci boyunca, raylı sistem trafiğinde geçici bir düzenlemeye gidilecek. Çalışmaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi adına, metro seferlerinin bu süreçteki son durağı Bornova İstasyonu olarak belirlendi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşım akışının sekteye uğramaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü aracılığıyla ek seferler planladı. Ege Üniversitesi ve Evka-3 istasyonlarına gitmek isteyen yolcular, Bornova aktarma merkezinden kalkacak ESHOT takviye otobüsleri ile ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Ray yenilemenin stratejik önemi ve işletme esnekliği

Demiryolu sistemlerinde ray bileşenleri, trenlerin sadece hareketini değil, aynı zamanda operasyonel esnekliği ve sefer sürekliliğini belirleyen en kritik unsurlardır. Zaman içerisinde yoğun kullanım, ağır dinamik yükler ve mevsimsel koşullar nedeniyle metal yorgunluğu ve aşınma gibi performans kayıpları yaşanabilmektedir. İzmir Metrosu’nun yürüttüğü bu planlı değişim projesiyle; oluşabilecek arıza risklerinin minimize edilmesi, hız kısıtlamalarının önüne geçilmesi ve beklenmedik sefer iptallerinin engellenmesi amaçlanıyor. Zamanında yapılan bu müdahaleler, hattın işletme ömrünü uzatırken uzun vadeli bakım maliyetlerinde de ciddi bir tasarruf sağlıyor.

Sürdürülebilir ulaşım vizyonuyla kesintisiz hizmet

Yapılacak olan bu demiryolu operasyonu, sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda İzmir’in sürdürülebilir ulaşım vizyonunun bir parçası olarak nitelendiriliyor. Güvenliğin en üst düzeyde muhafaza edilmesi ve hat kapasitesinin verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirilen 576 metrelik bu dokunuş, sistemin uzun vadeli istikrarını garanti altına alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Evka-3 ve Ege Üniversitesi hattı, modernize edilmiş altyapısıyla yeniden tam kapasiteyle İzmirlilerin hizmetine açılacak.

