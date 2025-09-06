Son Mühür/ Osman Günden - Torbalı’da Güz Kitap Günleri ve Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar, gençlere özel etkinliklerle devam ediyor. Belediye Başkanı Övünç Demir, Ertan Ünver Millet Parkı’nda düzenlenen buluşmada gençlerle sohbet etti, taleplerini dinledi ve sorularına içtenlikle yanıt verdi. Demir, Torbalı’nın geleceğini gençlerle birlikte şekillendirmek istediklerini vurguladı.

Liderlik ve iletişim üzerine

Gençlerden gelen “Liderlik doğuştan mı kazanılır?” sorusuna Demir, “Kısmen kazanılır. Aile, eğitim, çevre ve öğretmenlerin etkisi büyüktür. Liderin eş anlamlısı sorumluluktur” cevabını verdi. “Lider herkesin görüşünü dinlemeli midir?” sorusuna ise, “Herkesin iyi bir dinleyici olması gerekir. Sorunların çoğu iletişim eksikliğinden kaynaklanır” dedi.

“Gençler projelerin parçası olmalı”

Belediye projelerinde gençlerin rolüne ilişkin soruya Demir, “Gençler aktif rol almakla kalmamalı, projelerin ta kendisi olmalıdır. Çağın gereksinimi iletişimdir, gençlerle sürekli temas halinde olunmalıdır” yanıtını verdi.

Gençlere siyasette yer almaları tavsiyesinde bulunan Demir, “Hayal ettiğiniz ülke için mücadele yeri siyasettir. Aktif rol almanız çok önemli” dedi.

Sporcu fabrikası hedefi

Demir, 1,5 yıl içinde ilçeye kazandırılan spor alanlarını artıracaklarını belirterek, “14 branşta binlerce sporcu yetiştirecek Sporcu Fabrikası hayalim var. 2026’da çalışmaları tamamlayacağız, 2027’den itibaren meyvelerini toplayacağız” dedi.

Smart torbalı uygulaması geliyor

Dijitalleşme hedefleri kapsamında “Smart Torbalı” projesini tanıtan Demir, “Vatandaşlarımız ilçedeki sorunları uygulama üzerinden iletecek. 2029 yılına kadar 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Torbalı’da sokak hayvanlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurgulayan Demir, sahiplendirme çalışmalarına dikkat çekti ve “Can dostlarımız bizim canımız” dedi. Ayrıca engelliler için kent genelinde erişilebilirlik projelerinin sürdüğünü belirtti.

Esprili anlar ve hatıra fotoğrafı

Bir gencin halı saha maçı teklifine “Çocukken lakabım Sergen’di” diyerek esprili yanıt veren Demir, buluşma sonunda gençlerin taleplerini not aldı, ödüller takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.