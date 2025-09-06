Son Mühür/ Begüm Mol - Dayanışmanın adresi haline gelen Konak Belediyesi Giysi Market, bu kez okula başlayacak çocukların yüzünü güldürdü. Pazartesi günü ders başı yapacak minikler, içinde kalem kutusundan beslenme çantasına, sulu boyadan oyun hamuruna kadar pek çok kırtasiye malzemesi bulunan yepyeni okul çantalarına kavuştu.

Dayanışma köprüsü büyüyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen veya daha önce başvuruda bulunan aileler, çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını Giysi Market’ten temin etti. Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan çantalar, miniklerin yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz ve mutlu başlamalarını sağladı.

“Çocuklarımızın mutluluğu için çalışacağız”

Velilerin artan okul masrafları altında zorlandığı bir dönemde bu dayanışmanın önemine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Ailelerimizin omzundaki yükü hafifletmek, çocuklarımızın eksiksiz bir başlangıç yapmasını sağlamak için bu anlamlı projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu daim kılmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.