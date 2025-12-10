Son Mühür/ Osman Günden - Torbalı Belediyesi, “İşte Torbalı” projesiyle iş arayan vatandaşları ilçe genelindeki işletmelerle buluşturmaya devam ediyor. İlçede güçlü bir istihdam ağı oluşturan proje, engelli bireyler için de önemli fırsatlar yaratıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplu iş görüşmeleri sayesinde 35 engelli birey iş sahibi oldu.

Son olarak Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde Özerdem Mensucat tarafından engelli personel alımına yönelik toplu iş görüşmesi yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen buluşmada engelli vatandaşlara çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânı sunuldu.

“Torbalı belediyesi bize değer verildiğini hissettiriyor”

Toplu iş görüşmesine katılan engelli vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yüzde 50 engeli bulunan 20 yaşındaki Murat Tek, “Bu uygulama bizim için çok değerli. İş hayatına adım atabilmek adına bu tür organizasyonlar büyük motivasyon sağlıyor” dedi. Yüzde 74 engeli bulunan 23 yaşındaki Nuriye Sultan Kaba ise, “Bu şans bize umut oluyor. Kendimizi toplumun bir parçası olarak hissettiren bu proje için Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: “Engelli kardeşlerimizi çalışma hayatına kazandırmalıyız”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, projenin önemine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: “Göreve gelir gelmez hayata geçirdiğimiz ilk projelerden biri ‘İşte Torbalı’ oldu. Kısa sürede ilçemizin en güçlü istihdam köprüsünü kurduk ve yüzlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sunduk. Engelli vatandaşlarımızın tamamının başvurularını değerlendirdik ve 35 kardeşimizin iş bulmasına vesile olduk.”

Demir, engellilerin çalışma hayatına katılımının kendileri için öncelikli bir konu olduğunu belirterek, “Torbalı’da kimsenin ama özellikle engelli vatandaşlarımızın işsiz kalmaması için çalışmalarımız artarak sürecek” dedi.

İstihdam iş birlikleri büyüyerek devam edecek

Torbalı Belediyesi, önümüzdeki dönemde farklı sektörlerle iş birliği yaparak istihdam olanaklarını genişletmeyi hedefliyor. Engelli bireylerin üretim hayatına katılmasına yönelik çalışmaların daha da güçlendirilmesi planlanıyor.