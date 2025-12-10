Son Mühür / Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi, pazartesi günü sabah saatlerinde Çıplak Ayaklı Eylem yaparak mesaiye gelmeyen ve Türkiye’de gündem yaratan işçiler hakkında savunma istedi. Eylemi organize eden Genel İş Sendikası İzmir 1-2-3 ve 9 nolu Şube yönetimleri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yanıtlaması için 6 soru yöneltti.

Genel İş Sendikası Şubelerinin açıklaması şöyle;

“Bizden savunma isteyen işverene önce şu soruların cevabını ivedilikle vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz: Aylardır söz vermesine rağmen 4 aydır alacaklarımızı neden ödemediniz? Neden her defasında tarihi erteleyip işçiyi oyaladınız? İşyerlerinde yaratılan baskı ortamı ve işçilere uygulanan mobbing neden hâlâ devam ediyor? Çalışanların geçim koşullarını ağırlaştırıp aile içi huzurun kaybolmasına sebep olan bu sürecin sorumluluğunu ne zaman üstleneceksiniz?

İşveren bu sorulara cevap vermeden işçilerden savunma istemesi kabul edilemez.

08.12.2025 sabahı kart basmayan işçilerden savunma istenebileceği bilgisi gelmiştir. Bu konuda aşağıdaki hususlar geçerlidir:

1. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 34, ücreti zamanında ödenmeyen işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanır.

2. Toplu İş Sözleşmesi Madde 76, ücret ve sosyal haklar ödenmediğinde iş durdurma hakkı verir.

3. 08.12.2025 sabahı işbaşı yapmayan arkadaşlarımız, bu maddeler gereği yasal haklarını kullanmıştır.

4. Aynı zamanda sendikanın aldığı karara uyarak iş durdurma hakkını kullanmışlardır.

5. Bu durum devamsızlık ya da disiplin suçu değildir.

6. Savunma istenmesi halinde herkes, “4857/34 ve TİS 76 gereği yasal hakkımı kullandım ve sendika kararına uyduk. Yasal ve Anayasal hakkımızı kullanmamıza rağmen yapılan bu uygulamayı doğru bulmuyoruz.

İşte Tutanak Yazısı

Sayın İlgili, 08.12.2025 tarihinde PDKS’de yapılan kontrollerde sabah mesai saati başlangıcında kart basmadığı tespit edilen personele ilişkin liste ekte olup, personelden işe başlamama nedenleri ile ilgili yazılı beyanlarının ivedi olarak alınması hususunda gereği arz olunur. Saygılarımla,