Son Mühür - İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası, Yeminli Mali Müşavir Odaları Başkanlar Kurulunun yıl sonu toplantısına bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptı. 5-6-7 Aralık 2025 tarihlerinde Pamukkale’de gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye genelindeki sekiz Yeminli Mali Müşavir Odasının başkan ve yönetim kurulları bir araya geldi.

Geçmiş yıllarda Kuşadası, Marmaris ve Çeşme’de gerçekleştirilen yıl sonu buluşmaları bu kez Pamukkale’de yapılarak mesleğin bölgesel iş birlikleri güçlendirildi.

Geçmiş dönem oda başkanları da toplantıda yer aldı

Toplantıya İstanbul YMM Odası Başkanı Müfit Erkarakaş, Ankara YMM Odası Başkanı Şeref Acar, İzmir YMM Odası Başkanı Yaşar Zengin, Bursa YMM Odası Başkanı İhsan Akar, Adana YMM Odası Başkanı Yılmaz Uçak, Gaziantep YMM Odası Başkanı Hasan Aktaş, Antalya YMM Odası Başkanı Ahmet Kahramaoğlu, Eskişehir YMM Odası Başkanı İbrahim Korkmaz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bu yılki buluşmayı önceki dönemlerden ayıran en önemli detaylardan biri de mesleğin 35 yıllık birikimine sahip önceki dönem oda başkanlarının toplantıya katılımı oldu.

Zengin: “YMM birikimi kamusal denetimde daha etkin kullanılmalı”

Toplantının açılışında konuşan İzmir YMM Odası Başkanı Yaşar Zengin, Yeminli Mali Müşavirlik kurumunun bilgi birikimi ve tecrübesinin hem kamu hem de iş dünyası açısından daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Zengin, toplantıya Gelir İdaresi Grup Başkanı Fatih Özmen, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Düz ve TÜRMOB Genel İdare Müdürü Av. İbrahim Okçu’nun katılımının, mesleğin kurumsal gelişimi ve geleceğe hazırlığı açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin önümüzdeki dönemde kapsamlı dönüşüm süreçleriyle karşı karşıya kalacağını belirten Zengin, Vergi Denetim Kurulunun meslek odalarında yürüttüğü denetim sonuçlarının, standartların güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması açısından daha etkin kullanılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Üç günlük programda mesleğin tüm boyutları konuşuldu

Üç gün süren toplantılarda Yeminli Mali Müşavirlik kurumunun tarihsel gelişimi, güncel uygulamalar, genişleyen sorumluluk alanları ve geleceğin denetim-danışmanlık perspektifi detaylı şekilde ele alındı. Toplantıların sonunda İzmir YMM Odası üyesi meslek mensuplarının da katılımıyla müzik eşliğinde gala yemeği düzenlendi ve yıl sonu programı erken yılbaşı atmosferiyle tamamlandı.