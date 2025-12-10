Son Mühür / Yağmur Daştan - İZBAN’da toplu sözleşme görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. 60 gün içerisinde anlaşma sağlanmazsa sendika grev kararı alacaklarını duyuran Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, süreç hakkında Son Mühür’e açıklamalarda bulundu. Giral, süreç içinde müzakereye de mücadeleye de açık olduklarının altını çizdi.

İZBAN A.Ş.’de çalışan işçileri ilgilendiren 7’nci dönem toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerine 20 Ağustos’ta başladıklarını hatırlatarak açıklamalarına başlayan Giral, “Görüşmelerimizde 66 maddeden oluşan taleplerimiz vardı; bunlardan 48 maddesinde anlaşmamızı sağladık. Geriye 18 maddemiz kaldı. Bu kalan maddelerden 12’si ücret diğer altı madde ise idari konuları içeriyor. Geldiğimiz son noktada arabulucu uyuşmazlık raporu sendikamıza 1 Aralık’ta geldi. Bu tarihten itibaren 60 günlük grev sürecimiz başlamış oldu” dedi.

‘Müzakere ve mücadeleyi elden bırakmıyoruz’

Sendika olarak iyi niyet görüşmelerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin altını çizen Giral, “İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında bir kurum. Sürekli iki kurum arasında mekik dokuyup kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. 60 günlük süremiz normalde 30 Ocak 2026 tarihinde doluyor. Bu arada görüşmelerimiz de devam ediyor. 60 günlük süreçte anlaşılamazsa en geç 30 Ocak 2026’da greve çıkmak zorundayız. Ancak umudumuz masada anlaşma yönünde. Ne müzakereyi ne de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. İşverenin de iyi niyetli yaklaşımı doğrultusunda süreci en sağlıklı şekilde götürüp anlaşmamızı masada tamamlamak istiyoruz. Bu noktada üzerimize düşen çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘En büyük problemimiz kök ücret ve iş riskleri’

“İZBAN emekçisi, insan onuruna yakışır şekilde çalışma şartlarına sahip olmak ve geçimlerini sağlamak istiyor” sözleriyle devam eden Başkan Giral, “Ülkemizde yoksulluk sınırı 97 bin TL’de. Burada kimsenin çıkıp ‘Çok maaş alıyorsunuz, bu kadar zam mı istenir?’ gibi eleştirilerde bulunması çok hoş olmaz. Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata bulamadığımız bir dönemde yaşıyoruz. En büyük problemimiz kök ücretlerle ve iş risklerimizle alakalı. Derdimiz işçimizin daha iyi şartlarda yaşamlarını idame edebilmesi. Bu noktada da işverenin bizleri anlayacağı konusunda inancımızı sürdürüyoruz. Biz iyi niyetimizi sürdüreceğiz ancak aksi bir durumda da grev hakkımızı kullanmaktan geri durmayacağız” diye konuştu.