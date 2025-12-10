Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası fonuyla yerinde yeniden inşa edilecek. Proje süreçlerini değerlendirmek amacıyla EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, bakanlık temsilcileri, EÜ Tıp Fakültesi yönetimi ve anabilim dalı başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Budak: “Modern, yüksek kapasiteli bir çocuk hastanesi kazandıracağız”

Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Hastanesinin hem kent hem bölge için kritik bir sağlık merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Üniversitemizin toplumla en yoğun buluştuğu birimlerin başında Tıp Fakültesi Hastanemiz geliyor. Biz de üst yönetim olarak altyapıyı sürekli yeniliyor, çağın gerektirdiği teknolojileri hastanemize kazandırıyoruz. Yeni çocuk hastanesi binamız hem deprem güvenliği hem de hizmet kapasitesi açısından bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.”

Budak, binanın planlamasında akademisyenlerin görüşlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Bölgemize modern, yüksek kapasiteli, donanımlı bir çocuk hastanesi kazandıracağız. A Plus standartlarda sağlık hizmeti sunan Tıp Fakültesi Hastanemizin yenilenmesine yönelik kararlı adımlarımız devletimizin desteğiyle sürüyor” dedi.

Rektör Budak ayrıca projeye verilen destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

321 yatak kapasiteli modern hastane geliyor

Yeni çocuk hastanesi; 7 bin 779 metrekare oturum alanında bağımsız bir yapı olarak tasarlandı. 231 servis yatağı, 30 yoğun bakım yatağı ve 60 neonatoloji kuvöz kapasitesiyle Ege Bölgesine hizmet verecek. Hastanede acil servis, radyoloji, ameliyathane ve yoğun bakım birimleri tek çatı altında toplanarak modern bir sağlık kampüsü modeli hayata geçirilecek.

“Akıllı ameliyathaneler eğitim aracı olacak”

Prof. Dr. Budak, yeni hastanede kullanılacak ileri teknolojiye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Akıllı Ameliyathane sistemleri, hastane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi, PACS, kameralar ve monitörlerle entegre şekilde çalışacak. Cerrahi işlemler gerçek zamanlı olarak farklı bölümlere aktarılabilecek. Böylece ameliyatlar hem cerrahlar hem öğrenciler tarafından canlı olarak izlenebilecek ve sistem aynı zamanda bir eğitim aracı görevi görecek.” Yeni hastanenin hem fiziki konforu hem donanımı hem de deprem güvenliği açısından çağdaş standartlarda hizmet vereceği belirtildi.