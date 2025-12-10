Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), geleneksel Kurumsal Yönetim Zirvesi’ni bu yıl ilk kez İzmir’de gerçekleştirdi. 10 Aralık’ta İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde düzenlenen İzmir Kurumsal Yönetim Zirvesi, “Değişen Dünyada Yönetim ve Yeni Ekonomik Düzen” temasıyla iş dünyasının farklı kentlerden gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Zirvenin açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ile Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter yaptı.

İş dünyası, akademi ve yöneticiler aynı platformda buluştu

TKYD’nin, İstanbul dışında ilk kez İzmir’de düzenlediği zirve; iş dünyası liderlerini, yönetim kurulu üyelerini, akademisyenleri ve profesyonelleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oldu.

Ana sponsorluğunu SOCAR’ın üstlendiği organizasyon; İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, EGİAD, ESİAD, TAİDER ve KalDer İzmir Şubesi tarafından desteklendi. Panel sponsorları arasında İnci Holding ve Yaşar Holding yer alırken, partner kuruluş Hedef Filo oldu.

Saka: “Yönetim kurulları geleceği tasarlayan yapılara dönüşüyor”

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, küresel dönüşümün iş dünyasını yeniden şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi: “Ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik başlıkları artık şirketlerin yalnızca bugünü değil, yarını yönetme biçimlerini de kökten değiştiriyor. Yönetim kurulları artık sadece riskleri izleyen yapılar değil; dönüşümü yöneten, geleceği tasarlayan merkezler olmak zorunda.”

Saka, TKYD’nin yayımladığı Aile Ofisi Rehberi’nin aile serveti yönetiminden yatırım stratejilerine kadar kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirterek, rehberin uygulamadaki karşılıklarının da zirvede değerlendirileceğini aktardı.

İlter: “İzmir iş dünyası için önemli bir dönüm noktası”

Zirve Başkanı Av. Aydın Buğra İlter, toplantının İzmir’de düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek,

“Bu zirve, İzmir’in Türk iş dünyasındaki yerini daha da güçlendiren önemli bir adım. Kurumsal yönetim konusunda kentimiz için yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” dedi. İlter, İzmir’in köklü ticaret geleneği ve güçlü üretim altyapısının kurumsal yönetim uygulamalarıyla daha da güçleneceğini vurguladı.

Yeni nesil yönetim kurulları ve kriz dönemlerinde liderlik konuşuldu

Açılışın ardından “Strateji oluşturmada yeni nesil yönetim kurullarının rolü” paneli Coaching Company Kurucusu Naci Demiral moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Demiral, belirsizlik çağında yönetim kurullarının hem çevik hem temkinli olmak zorunda olduğunu ifade etti.

Panelde;

• ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğin yeni nesil yönetim anlayışının merkezinde olduğunu vurguladı.

• EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Kaan Özhelvacı, yeni nesil yönetim kavramının bir “zihniyet dönüşümü” olduğunu söyledi.

• TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, icra kurullarının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

• EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sonrası yönetim dinamiklerinin tamamen değiştiğini ve uzun vadeli stratejilerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Zirve kapsamında “Kriz dönemlerinde liderlik”, “Aile şirketlerinin geleceğe hazırlanması” ve “TKYD Aile Ofisi Rehberi” gibi başlıklar da ele alındı. Program “Yönetim Kurulunun 2026 Ajandası” paneli ile sona erdi.

TKYD yönetim kurulu üyeliği programı ilk kez İzmir’de başlıyor

Zirvede önemli bir duyuru da paylaşıldı. TKYD, yıllardır İstanbul’da yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliği Gelişim Programını ilk kez İstanbul dışına taşıyarak 14 Ocak 2026’da İzmir’de başlatacak.

Dr. Tamer Saka bu adımı şöyle değerlendirdi: “Şirketler sürdürülebilirlikten yapay zekâ düzenlemelerine kadar pek çok konuyu güçlü bir kurumsal yönetim çerçevesine oturtmak zorunda. TKYD olarak bu yolculukta iş dünyasına rehberlik etmeyi sürdüreceğiz.”

Av. Aydın Buğra İlter ise programın “bir eğitimden öte, stratejik düşünceyi güçlendiren bir yolculuk” olduğunu vurguladı ve İzmir iş dünyasını bu sürece katılmaya davet etti.