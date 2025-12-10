Kazanın, Cemalettin Alpat (63) yönetimindeki 35 BNE 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.Ö.’nün (25) kullandığı 35 CIZ 143 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Ekipler hızla olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan sürücülere müdahale etti.

Sürücü Alpat olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Cemalettin Alpat’ın çarpışma anında yaşamını yitirdiği belirlendi. Alpat’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi

Kazadan yaralı olarak kurtulan diğer sürücü V.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Menderes Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.