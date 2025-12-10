Son Mühür/ Seçil Ünlü - Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, “toprak varsa, hayat var” sloganıyla çocuklara yönelik toprak temalı bir resim yarışması düzenledi. 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde gerçekleştirilen ödül töreni, çocukların hazırladığı eserlerle renkli bir atmosfere dönüştü. Ödülleri, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek takdim etti.

Dereceye giren çocuklara ödülleri verildi

Menderes Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Merkezindeki törende;

• Esila Başkaranfilci birinci olarak 4 bin liralık ödülün sahibi oldu.

• Zeynep Eylül Yavaşer ikinci olarak 3 bin liralık ödül kazandı.

• Ecrin Yılmaz üçüncü olarak 2 bin lira almaya hak kazandı.

Yarışmaya katılan tüm çocuklara ayrıca katılım sertifikası verildi.

Başkan Çiçek: “Her çocuğumuzun emeği çok değerli”

Törende konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çocukların yarışmaya gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti: “Eserleri tek tek gezerek inceledik. Ödül alan çocuklarımızı tebrik ederken, yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. Her birinin emeği çok değerli.”

“Toprak geleceğimizdir”

Toprağın yalnızca bir kara parçası değil, yaşamın temel unsuru olduğunu vurgulayan Başkan Çiçek, çevresel tehditlere dikkat çekti: “Erozyon, plansız yapılaşma, bilinçsiz tarım ve çevre kirliliği geleceğimizi tehdit ediyor. Yerel yönetimler olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Çocuklarımızın da bu farkındalığa sahip olması ve bunu resimlerine yansıtması bizleri gururlandırdı.”