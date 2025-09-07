Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in önemli ilçelerinden Torbalı, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, bu anlamlı günde ilçe sakinlerini bir araya getirerek milli mücadele ruhunu yeniden canlandırdı. Kutlamalar, çelenk sunma töreniyle başladı ve gün boyu süren çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kurtuluş törenine yoğun katılım

7 Eylül sabahı, ilk olarak Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, ilçe protokolünden Kaymakam Adem Çelik, Yarbay Mehmet Cem Yılmaz, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Güngör gibi önemli isimlerin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Torbalı Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Torbalı Belediye Başkanlığı adına anıta çelenkler sunuldu. Törenin ardından, katılımcılar Gazi Çamlığı etkinlik alanına geçerek kutlama programına devam etti.

Başkan Demir: “Bugün Torbalı’mızın gurur günü”

Gazi Çamlığı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bu anlamlı günün önemine dikkat çekti. Başkan Demir, "Bugün Torbalı'mızın gurur günü, kurtuluşumuzun 103. yıl dönümünü kutlamak ve bu toprakları bize vatan yapan kahramanlarımızı minnetle anmak için bir aradayız. Atalarımız, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek bağımsızlık meşalesini yaktı. Bu destansı direnişle 7 Eylül'de Torbalı'mızda, 9 Eylül'de ise İzmir'in dağlarında çiçekler açtı. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu onlara borçluyuz" diyerek, kahramanlık destanını yâd etti. Konuşmasında, bu mirası gelecek nesillere aktarmanın en önemli görevleri olduğunu da vurgulayan Demir, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle andı.

Tören programı, öğrencilerin okuduğu şiirler ve Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sergilediği gösterilerle renklenirken, kutlamalar akşam saatlerinde de devam edecek. Saat 20.00'de Ertan Ünver Millet Parkı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde Enes Kunduracı konseri düzenlenecek. Ardından, saat 21.45'te ise Türkiye-İspanya maçı aynı alanda kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanarak kurtuluş coşkusunu zirveye taşıyacak.