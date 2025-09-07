Son Mühür/ Beste Temel- Menemen Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen çömlek ustalarını ve sanatseverleri bir araya getirerek büyük bir coşkuya sahne oluyor. Kendi alanında dünyanın en büyüğü olarak bilinen festival, dolu dolu geçen etkinliklerle ikinci gününü de geride bıraktı. Menemen Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen festival, her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Hünerli eller yarışması ve atölyeler büyük ilgi gördü

Festivalin ikinci günü, sabah saatlerinde başlayan "Hünerli Eller Çömlek Yarışması" ile start aldı. Etkinlik programı, gün boyunca alternatif seramik pişirim teknikleri, network etkinlikleri, çocuklara özel atölyeler ve müzik dinletileri gibi çeşitli aktivitelerle devam etti. Ziyaretçiler, seramik sanatının farklı yönlerini keşfetme imkanı buldu. Özellikle workshop etkinlikleri yoğun talep gördü. Şehnaz Tuncel'in tornada dekoratif obje yapımı, Reyaz Badaruddin'in kilde monoprint atölyesi, Still44'ün mozaik sanatı çalışması, Ozan Bebek'in akış deseni uygulaması gibi birbirinden farklı eğitimler, kayıtların saatler öncesinden dolmasıyla dikkat çekti. Bu ilgi, festivalin hem yerel halk hem de sanat camiası için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Festival sohbetlerinde sanat ve tarih konuşuldu

Festivalin bir diğer önemli etkinliği olan "Festival Sohbetleri", mavi sahnede gerçekleşti. İlk oturumda, Menemen'in önde gelen çömlek ihracatçısı Argun Yüksel ve Menemen Belediyesi Ar-Ge Birim Sorumlusu Abdurrahman Tekin, festivalin geçmişini ve bugünkü konumunu masaya yatırdı. İkinci oturumda ise araştırmacı yazar Oktay Özengin ve Avukat Ahmet Uslu, "Dünden Bugüne Tuğlanın Öyküsü" başlıklı söyleşiyle izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşattı. Günün son sohbetinde ise Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan, Portekizli konuklarıyla seramik sanatı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, bu sohbetler sayesinde hem çömlek sanatının hem de Menemen'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin farklı yönlerini keşfetme fırsatı buldu. Festival, kalan günlerde de zengin programıyla sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.