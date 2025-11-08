Son Mühür / Torbalı Belediyesi'nde ardı ardına satışlar gündemde. Belediye, ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 13 taşınmazını satışa çıkardı. Aralarında konut ve ticaret alanlarının da olduğu taşınmazların tahmini satışın 462 milyon 429 bin olması bekleniyor. Taşınmazların toplam büyüklüğü ise 188 bin 704 metrekare.

En büyük satış ticaret alanı!

Taşınmazlar Ayrancılar, Pancar, Demirci, Çaybaşı, Torbalı ve Karakızlar mahallelerinde bulunuyor. En yüksek tahmini satışı olması beklenen taşınmaz Torbalı’da bulunan Ticaret Alanı. Bitişik Nizam 2 Kat olarak belirtilen alanda kat irtifakı kurulu ancak yapıya ait imalat yapılmamış halde 28 adet işyeri bulunuyor. Alanın büyüklüğü ise 3 bin 662,42 metrekare. Alanın ihalesi ise 2 Aralık’ta saat 12.00’de yapılacak.

Ayrancılar, Pancar ve Demirci’de bulunan taşınmazlar için 19 Kasım’da, Çaybaşı’ndaki taşınmaz için 24 Kasım’da, Torbalı’daki taşınmazlar için 25 Kasım’da, Karakızlar’daki taşınmazlar için ise 26 Kasım’da ihaleye çıkılacak.

Kapalı usul teklifle yapılacak

Satışlar, kapalı usul teklif ile Torbalı Belediyesi hizmet binası İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, her taşınmaz için belirlenen şartname bedelini ödemeleri ve geçici teminatlarını ihale tarihinden bir gün önce saat 16.30’a kadar teslim etmeleri gerekiyor.