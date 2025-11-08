Son Mühür / Osman Günden - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında İzmir genelinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Kentin dört bir yanında konserler, sergiler ve yürüyüşlerle Atatürk’ün aziz hatırası yaşatılacak.

“Ata’ya Saygı Yürüyüşü” 350 metrelik dev posterle yapılacak

10 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek “Ata’ya Saygı Yürüyüşü”, bu yıl da binlerce yurttaşı bir araya getirecek. Katılımcılar, Alsancak Limanı yakınındaki Kordon Çocuk Parkı önünde saat 14.00’te toplanacak. Siyah kıyafetlerle yürüyüşe katılacak vatandaşlar, 350 metrelik dev Atatürk posteri eşliğinde 1. Kordon’dan Cumhuriyet Meydanı’na ilerleyecek. Kortejin Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasının ardından, alanda oluşturulacak özel koreografiyle “1881–193∞” yazısı sembolik olarak canlandırılacak.

İzmir Oda Orkestrası’ndan “Dokuzu Beş Geçe” programı

Atatürk’ün ölüm anına atıfla hazırlanan “Dokuzu Beş Geçe” adlı özel program, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da saat 20.00’de gerçekleştirilecek. İzmir Oda Orkestrası, Lerzan Pamir yönetiminde sahneye çıkacak ve programın anlatı bölümünde tiyatro sanatçıları Tilbe Saran ile Yiğit Özşener yer alacak. Program, Mehmet Ergen’in kaleminden çıkan eserin anlatımıyla, Ulu Önder’in son beş dakikasını sanat yoluyla izleyiciye aktaracak.

“Anıtkabir Korcan Karar” sergisi üç ay boyunca açık kalacak

Vasıf Çınar Meydanı Sergi Alanı, 10 Kasım itibarıyla fotoğraf sanatçısı Korcan Karar’ın “Anıtkabir” temalı sergisine ev sahipliği yapacak. 10 Kasım 2025 – 10 Şubat 2026 tarihleri arasında açık olacak sergide, Atatürk’ün evrensel mirası ve Anıtkabir’in simgesel önemi fotoğraf kareleriyle yansıtılacak. Gazeteci ve televizyon habercisi Korcan Karar’ın objektifinden, Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan eserler sanatseverlerle buluşacak.

“Gazi’nin İzinde 32 Yıl” sergisi 12 Kasım’a kadar sürecek

Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini sanatla harmanlayan “Gazi’nin İzinde 32 Yıl” Karma Sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. 1993 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun olan sanatçı ve akademisyenlerin eserlerinden oluşan serginin bu yılki küratörlüğünü Emine Kılçık Tiğin üstleniyor. Cumhuriyet değerlerine adanmış serginin İzmir durağı, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi Atatürk’ün izinde

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi, Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 21 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak. Fahri Özdemir küratörlüğünde hazırlanan sergide, 1907–1938 yılları arasını kapsayan döneme ait 476 eser ve 250’den fazla fotoğraf yer alıyor. Atatürk’ün kişisel eşyaları, belgeleri ve sağlık geçmişine dair objeler serginin en çok dikkat çeken detaylarını oluşturuyor.

“Hayal Bilgisi” özel oturumu çocuklarla buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenleyecek. “Hayal Bilgisi Atatürk Özel Oturumu”, 10 Kasım günü Alsancak Kent Kütüphanesi’nde saat 10.00-12.30 arasında yapılacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle gerçekleştirilecek atölyede 30 çocuk, yazacak, çizecek ve Atatürk hakkında düşüncelerini paylaşacak.

Kent Lokantaları 10 Kasım’da ücretsiz hizmet verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında kent genelindeki tüm Kent Lokantaları’nda ücretsiz yemek ikramı yapılacağını duyurdu.