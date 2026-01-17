Son Mühür/Merve Turan- Küresel ekonomik dalgalanmalar ve sektörel daralmaların etkili olduğu 2025 yılında Torbalı, ihracatını 2 milyar doların üzerinde tutmayı başardı. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) verilerine göre ilçe, 2 milyar 22 milyon dolarlık ihracat hacmiyle İzmir’in toplam ihracatının yaklaşık yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi. Bu performansıyla Torbalı, aralarında sanayi altyapısı güçlü illerin de bulunduğu 65 ili geride bıraktı.

Sınırlı düşüşe rağmen güçlü performans

Torbalı’nın ihracatı 2024 yılında 2 milyar 101 milyon dolar seviyesindeyken, 2025’te küresel piyasalardaki daralmaya rağmen yalnızca yüzde 3,8 oranında geriledi. İki milyar dolar barajının korunması, ilçenin üretim kapasitesi ve ihracat direncini ortaya koydu. Özellikle döviz bazlı ve yüksek hacimli sektörlerin ihracattaki payı, bu istikrarın temel unsurları arasında yer aldı.

İzmir ihracatında Torbalı’nın payı dikkat çekti

İzmir genelinde 2025 ihracatı, bir önceki yıla göre sınırlı bir artışla 13,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bazı yüksek hacimli sektörlerde yaşanan gerilemeler, ilin genel performansını yataya yakın bir seyirde tuttu. Bu tabloda Torbalı, tek başına sağladığı ihracat hacmiyle İzmir’in dış ticaret dengesinde belirleyici ilçelerden biri oldu.

Tütün liderliğini korudu

Torbalı’nın ihracat kompozisyonunda 2025 yılında da tütün sektörü ilk sırada yer aldı. Tütün ihracatı, sınırlı bir düşüşe rağmen 454 milyon dolar seviyesinde gerçekleşerek ilçenin en yüksek ihracat hacmine sahip sektörü olmayı sürdürdü. Tütünü; hazır giyim ve konfeksiyon, mobilya-kâğıt-orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile tekstil ve hammaddeleri izledi.

Sanayi gruplarında artış sinyali

Sanayi ihracatında makine ve aksamları sektörü öne çıktı. 2025’te yüzde 14’ün üzerinde artış kaydeden sektör, ihracatını 124 milyon doların üzerine taşıdı. Kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelik sektörü de artış gösteren diğer sanayi kalemleri arasında yer aldı.

Tarım ve gıda ihracatı güç kazandı

Tarım ve tarıma dayalı sanayide Torbalı’nın ihracat artışı dikkat çekti. Kuru meyve ve mamulleri yüzde 31’lik artışla ihracatını en fazla yükselten sektör olurken, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ile meyve-sebze mamulleri de çift haneli artış oranları yakaladı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ise 145 milyon doların üzerindeki ihracat hacmiyle öne çıktı.

Bazı sektörlerde sert gerileme

Küresel daralmanın etkisiyle bazı sektörlerde belirgin düşüşler yaşandı. Halı, deri ve deri mamulleri, zeytin ve zeytinyağı ile değerli maden ve mücevherat, 2025’te ihracatı en fazla gerileyen sektörler arasında yer aldı. Özellikle zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki düşüş dikkat çekti.

“Zorlu yıla rağmen ihracat korundu”

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, 2025 yılının ihracatçılar açısından zor geçtiğini belirtti. Küresel talepteki daralma, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetlerin birçok sektörü etkilediğini ifade eden Olgun, Torbalı’nın 2 milyar doların üzerindeki ihracat hacmini korumasının önemli olduğunu vurguladı.

Çeşitlilik direnci artırdı

Olgun, ilçenin ihracat yapısındaki çeşitliliğin bu süreçte belirleyici olduğunu belirterek, farklı sektörlerde sağlanan artışların genel tabloyu dengelediğini kaydetti. Torbalı’nın üretim gücü ve sektör çeşitliliğiyle İzmir ihracatında önemli bir rol üstlenmeye devam ettiğini ifade eden Olgun, 2025 yılında emeği geçen tüm sanayici ve ihracatçılara teşekkür etti.