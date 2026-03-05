27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, farklı ülkelerden gelen sporcuların yoğun rekabetine sahne oldu. Dokuz ülkeden karatecinin katıldığı organizasyonda Türkiye’yi temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada mücadele eden Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, performansıyla dikkat çekerek milli takım adına önemli bir başarıya imza attı.

+35 yaş 75 kiloda şampiyonluk

Turnuvada +35 yaş 75 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ayhan, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Deneyimli sporcu, bu sonuçla Balkan şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kata dalında da ikinci oldu

Nezahat Ayhan, kumite kategorisindeki şampiyonluğunun yanı sıra kata dalında da başarılı bir performans sergiledi. +35 yaş kata kategorisinde yarışan Ayhan, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Kariyerinde 6’ncı Balkan şampiyonluğu

Banja Luka’daki turnuva, Ayhan’ın spor kariyerinde ayrı bir anlam taşıdı. Deneyimli karateci, elde ettiği sonuçla birlikte kariyerindeki 6’ncı Balkan şampiyonluğunu kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

“Ülkemi temsil etmek büyük gurur”

Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan Nezahat Ayhan, elde ettiği başarının kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Ayhan, “Seneye daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarımı aralıksız sürdüreceğim. Bu şampiyonaya, yetiştirdiğim sporculara örnek olmak amacıyla katıldım. Milli takım adına ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

