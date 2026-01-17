Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verileri, İzmir’de motorlu taşıt sayısındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu. Kent genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,4 artış göstererek 2 milyon 98 bin 244’e yükseldi.

Trafikte her iki araçtan biri otomobil

İzmir’de kayıtlı taşıtların yarıdan fazlasını otomobiller oluşturdu. Toplam taşıtların yüzde 51,8’i otomobil olurken, motosikletlerin payı yüzde 24,7 olarak kayıtlara geçti. Kamyonetler yüzde 14,8’lik oranla üçüncü sırada yer alırken; traktörlerin payı yüzde 4,2, kamyonların yüzde 2,5 olarak belirlendi. Minibüsler yüzde 1,0, otobüsler yüzde 0,7 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 oranında kaldı.

Yeni kayıtlar azaldı

2025 yılında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise düşüş gösterdi. Yıl boyunca 144 bin 997 aracın tescil edildiği kentte, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azaldı. Yeni kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,6’sını otomobiller, yüzde 38’ini motosikletler oluşturdu. Kamyonetlerin payı yüzde 10,6 olurken; traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtların oranları daha sınırlı seviyelerde kaldı.

Devir işlemlerinde artış dikkat çekti

TÜİK verileri, ikinci el hareketliliğinin arttığını da gösterdi. İzmir’de 2025 yılında devri yapılan taşıt sayısı yüzde 6,9 artarak 682 bin 217’ye ulaştı. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 67,5’lik oranla ilk sırada yer aldı. Kamyonetler yüzde 15,3, motosikletler yüzde 11,8 pay alırken; traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar daha düşük oranlarda gerçekleşti.

Otomobilde Renault zirvede

2025’te İzmir’de trafiğe kaydı yapılan 69 bin 21 otomobilin marka dağılımında Renault ilk sırada yer aldı. Renault, yüzde 9,4’lük payla listenin başında bulunurken; Volkswagen yüzde 8,4, Fiat yüzde 6,8 ve Toyota yüzde 6,0 oranıyla öne çıkan markalar arasında yer aldı. Peugeot, Ford, Byd, Hyundai ve Citroen de kentte en çok tercih edilen otomobil markaları arasında sıralandı.